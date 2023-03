Agriculteur et ancien élu : un cumul impossible pour toucher les aides de la PAC ?

Retraites

Publié le 03/03/2023 • Par Emeline Le Naour Romain Gaspar

L'Association des maires de France alerte sur la modification des critères de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027. Ils pénalisent les agriculteurs et anciens élus qui cumulent une retraite Ircantec, régime obligatoire d’élus, en parallèle de leur activité professionnelle en les privant des subventions de la PAC. L'AMF a écrit au ministre de l’Agriculture et des sénateurs socialistes se sont déjà saisis du problème dans leurs amendements à la réforme des retraites.

Pénalisé pour avoir exercé un mandat d’élus local… Cette situation peu banale est arrivée à un agriculteur du Tarn selon nos confrères de Capital. Âgé de 75 ans et toujours en activité, cet agriculteur et ancien élu qui a souhaité rester anonyme a découvert qu’à cause d’un décret publié au Journal officiel du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune (PAC), il ne pourrait plus toucher à partir de cette année d’aides de la nouvelle PAC 2023-2027.

En effet, ce texte, qui transpose des directives européennes dans le droit français, dispose qu’un agriculteur qui aurait plus de 67 ans au 15 mai 2023 et qui bénéficie d’une retraite quelle que soit sa nature et son montant, ne puisse plus être éligible aux ...