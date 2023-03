Après la cyberattaque, la ville de Lille commence à sortir prudemment la tête de l’eau

Cybersécurité

Publié le 03/03/2023 • Par Gabriel Thierry • dans : actus experts technique, Régions

Victime d’un piratage informatique mardi 28 février au soir, la mairie de Lille a débranché en urgence son informatique. Alors que les investigations sont toujours en cours, la collectivité redémarre prudemment ses ordinateurs.

La mairie de Lille commence prudemment à sortir la tête de l’eau après la découverte, dans la nuit de mardi 28 février à mercredi 1er mars, d’une intrusion sur son réseau informatique. Après avoir coupé toute son informatique dans l’urgence, la collectivité a rétabli une partie de sa téléphonie dans la journée de jeudi 2, en priorisant d’abord une série de services publics, des crèches à l’état-civil en passant par la police, et les maisons du citoyen et de la médiation.

Dans un second temps, l’accueil téléphonique des mairies de quartier et d’une palette plus large de services municipaux a lui aussi été rétabli.

Certes, le diagnostic technique sur ce piratage informatique “est toujours en cours”, signale la ville de Lille, qui a porté plainte. Mais “aucune difficulté n’a été ...

