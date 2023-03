Un guide pour que le numérique demeure un allié de la participation et non pas un facteur d’exclusion

Démocratie locale

Publié le 03/03/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Documents utiles, France

L’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique de Décider ensemble publie un guide sur l'articulation des dispositifs numériques et en présentiel au sein d’une démarche globale de participation citoyenne. Les cas d'usage et les conseils présents dans ce guide viennent faciliter la mise en œuvre de ces méthodes.

Pour tirer profit des avantages du numérique sans en sous-estimer les risques, l’hybridation des démarches de participation citoyenne peut être une solution. Pour accompagner les collectivités dans cette voie, l’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique du think tank Décider ensemble a publié en février 2023 un guide pour mieux articuler, au sein d’une démarche globale de participation citoyenne, des dispositifs en présentiel et en numérique.

L’hybridation est ici comprise comme une articulation, au sein d’une démarche globale, entre dispositifs numériques (une enquête disponible en ligne, par exemple) et dispositifs présentiels (il est aussi possible de répondre à l’enquête dans des lieux physiques dédiés). Allier ces deux « espaces » de participation est au cœur de nombreuses démarches, toutes poursuivant un objectif ultime d’inclusion.

À la sortie de la crise du Covid-19, 79% des collectivités répondantes à l’édition 2021 du baromètre de la démocratie locale numérique publié par le think tank envisagent d’organiser leurs réunions publiques à la fois en numérique et en physique. Mais dans les faits, l’articulation entre dispositifs numériques et présentiels peut s’avérer moins évidente : manque de moyens, de temps, d’une méthodologie claire ou encore d’une véritable réflexion sur les outils adaptés aux objectifs de la démarche globale.

Ce guide présente ainsi six techniques d’hybridation, afin que le numérique demeure un allié de la participation et non pas un facteur d’exclusion supplémentaire. Il permet de découvrir chaque méthode dans leur détail, afin de déterminer si et comment elles peuvent s’insérer dans la démarche globale.

