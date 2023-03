« Les promoteurs s’accommodent des chartes d’urbanisme »

[interview] Urbanisme

Publié le 06/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Dans un jugement du 26 janvier, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération d'une commune approuvant une charte de l'urbanisme et du cadre de vie. S'agit-il d'une sérieuse remise en question de ces chartes ? Jusqu'où peuvent aller les collectivités dans leur édiction ? Réponse de Nicolas Dourlens, avocat au cabinet Frêche & associés.

Pourquoi, dans sa décision du 26 janvier, le tribunal administratif de Rouen a-t-il annulé une délibération approuvant une charte d’urbanisme ?

C’est effectivement la délibération d’approbation qui a été annulée, et non la charte elle-même, même si elle en est forcément fragilisée. D’ailleurs, il n’est pas certain que le document puisse lui-même être annulé : aujourd’hui, un doute subsiste encore sur la nature juridique des chartes (véritable contrat ? acte plus ou moins unilatéral ? élément de droit souple ?).

Le juge a retenu deux motifs d’annulation. Le premier est une question de répartition des compétences entre la commune et l’EPCI dont elle est adhérente : la commune n’avait plus la compétence « urbanisme et ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier