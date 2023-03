Paris-Nice et les collectivités, une histoire d’amour qui dure

Evénementiel sportif

Publié le 03/03/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Faut-il accepter une course préalable pour accueillir le Tour de France ? Amaury Sport Organisation conteste, quand la réponse des collectivités est mitigée. À quelques heures du départ de Paris-Nice (5-12 mars), toutes sont unanimes, en revanche, sur la visibilité offerte pour un tarif bien inférieur à une campagne de communication.

Le Tour de France, elles le veulent toutes ! Pourtant, chaque année, nombre de collectivités rêvant de figurer sur le parcours sont recalées. Exception faite de l’année olympique qui la privera du peloton sur les Champs-Élysées, seule la capitale est assurée de voir passer le maillot jaune pour la dernière étape. Pour les autres, une édition en remplace toujours une autre.

Alors que Paris-Nice s’élancera des Yvelines (1,45 M hab.) ce dimanche pour atteindre la Côte d’Azur sept jours plus tard, faut-il imaginer que communes et départements se consolent avec cette première course de la saison aux allures de prologue ? « Pas du tout », répondent en chœur de chanceuses collectivités qui y décèlent les ingrédients nécessaires à une animation populaire, gratuite et en plein air, et l’opportunité d’une visibilité sans égale.

Doit-on accepter Paris-Nice, le Tour de France féminin ou encore le Critérium du Dauphiné, pour accroître ses chances d’être un jour ville étape de la Grande Boucle ? « Pas du tout » , se défendent les uns, quand d’autres assurent que le deal est bien réel, et que Amaury Sport Organisation (ASO) tempère en confiant « que des collectivités le disent, peut-être, mais ce n’est pas vrai. »

« En Île-de-France, les départements le veulent tous »

Ce dimanche 5 mars, les coureurs s’élanceront de La Verrière (Yvelines, 6500 hab.) pour une boucle de 169,5 km. Le lendemain, ils partiront encore de ce département de l’ouest parisien pour rejoindre la Seine-et-Marne avec un Bazainville-Fontainebleau de 164 km.

Avec les Yvelines, l’aventure a débuté en 2010 et, de convention en convention signée tous les 4 ans, n’a jamais cessé. « C’est notre partenaire sur le grand départ », confie Cyrille Tricart, en charge des relations avec les collectivités chez ASO , en insistant sur le pronom possessif. « Si on n’en voulait plus, on pourrait tout arrêter, mais on a chaque année plusieurs candidates. Si ça devait se terminer, ce ne serait pas une bonne chose pour les deux parties », commente le cabinet du président du département des Yvelines.

La première année, « les maires étaient un peu frileux, mais maintenant ce sont eux qui réclament. On étudie le kilométrage, la géographie, la faisabilité technique, on choisit une commune rurale et une plus urbaine, en alternant les territoires, on fait des propositions et ASO choisit », poursuit le chargé de mission.

« Pas de chantage, j’étais demandeur »

Un départ dans les Hauts-de-Seine (1,65 M hab.) « c’est du passé, c’est devenu trop urbain, ce serait compliqué un lundi matin », confie le représentant d’ASO, alors que Yvelines et Hauts-de-Seine mutualisent services et d’autres partenariats. Nul besoin donc de solliciter l’Île-de-France, c’est elle qui vient vers l’organisateur.

« Il n’était pas possible d’avoir le Tour de France féminin cette année, comme ça a été le cas en 2022 entre Meaux et Provins ! Je l’assume, c’est moi qui étais demandeur du Paris-Nice, il n’y a pas eu de chantage », assure Jean-François Parigi, président du conseil départemental de Seine-et-Marne (1,43 M hab.).

« Pas besoin de draguer l’Île-de-France, les départements le veulent tous », complète le cabinet du président yvelinois. Sans doute en pensant, comme le patron de la Seine-et-Marne qui entend « profiter de la couverture média sur notre histoire, notre environnement, notre patrimoine, on va vraiment valoriser Fontainebleau. Et tout ce qui peut être populaire mobilise les gens. »

Même credo dans les Yvelines, qui consacrera le week-end entier à célébrer le vélo, pour satisfaire ses 3500 licenciés cyclistes et 1600 cyclotouristes, et pour qui « même avec un investissement de 100.000€, il serait bien difficile d’obtenir autant de visibilité pour les communes et le département. »

« Chez ceux qui veulent bien nous accueillir »

Pour la suite du parcours, l’organisateur « étudie les candidatures et les contraintes, avec des épreuves de 100 km en moyenne et ne dépassant pas 240 km, un équilibre entre plaines et ascensions », détaille Cyrille Tricart. Il reconnaît pouvoir « être amené à solliciter des collectivités pour nos différentes courses. Mais on ne va que chez ceux qui veulent bien nous accueillir. »

Quand on l’interroge sur l’obligation d’accepter une autre course du catalogue pour espérer recevoir le Tour de France, il s’en défend. « Ce serait injuste de procéder ainsi. » À Saint-Amand-Montrond (Cher) -qui verra partir la quatrième étape de 165 km, mercredi 8 mars- pourtant, le maire Emmanuel Riotte, qui a été « sollicité par ASO car ils savent que l’on sait faire », confirme que « avoir le Tour de France impose un Paris-Nice avant. Cela ne veut pas dire qu’on aura le Tour, mais c’est une condition. En 2023 on ne l’aura pas, mais en 2024, 2025, 2026, je serai candidat. » Estimant être le maire de « l’une des capitales du vélo » après « une trentaine d’épreuves cyclistes », il ne lésine pas sur l’aspect festif, « même en semaine ».

Pour chaque euro investi, un retour de 6€ dans l’économie

D’autant que comme dans chacune des villes étapes, il mesure les retombées économiques. « C’est un coût de 27600€ pour la Ville, un départ, mais ce sont 600 nuitées pour le Cher et le nord de l’Allier, et des repas, soit 50000€ réinjectés dans l’économie du département. Pour chaque euro investi c’est un retour de 6€. » Car Paris-Nice ce sont « 22 équipes de 7 coureurs, des partenaires, des journalistes, les spectateurs, le carburant, le coiffeur ou le pressing et les nuitées que nous payons », complète Cyrille Tricart pour étayer le bénéfice des territoires.

S’il n’y a pas eu moins d’intérêt depuis la baisse des dotations, il a noté « plus de questionnements de la part des maires sur le cahier des charges. Ils veulent savoir exactement qui paie quoi. Elles connaissent les conditions, ça peut leur permettre de budgéter la dépense sur deux ans. »

En prémices des Jeux olympiques et paralympiques pour lesquels plusieurs épreuves se dérouleront sur ses terres en 2024, les Yvelines trouvent que « l’accent mis sur notre département avec Paris-Nice nous légitime comme terre de vélo, en soutien aux collectivités. Ça nous permet de mettre en avant nos 850 kilomètres de mobilités douces et pistes cyclables et les 62 M€ de notre plan vélo pour ceux qui les ignorent. » Car pour le cabinet du président, « 1h30 de télévision, dans 180 pays, ça vaut toutes les campagnes de communication. »