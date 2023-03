Protection de l’enfance : « Notre système crée de la menace »

Entretien

Publié le 15/03/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Médecin psychiatre et auteure d’ouvrages, Anne Raynaud a fondé le premier institut de la parentalité à Bordeaux, en 2017, puis à Paris, deux ans plus tard. Elle évoque la théorie de l’attachement, à laquelle elle forme de nombreux acteurs de la protection de l’enfance.

En quoi consiste la théorie de l’attachement ?

Cette théorie a émergé après-guerre, en Grande-Bretagne. Le pédopsychiatre John Bowlby travaille alors auprès des enfants des orphelinats et constate que, même lorsqu’ils ont des soins prodigués par des nourrices, ils ne vont pas bien, voire meurent. Le médecin comprend que pour survivre, les petits ont besoin de pouvoir compter sur quelqu’un de plus fort, de plus sage, en capacité de les ­réconforter. Lorsque l’on se sent en danger, ou tout simplement ignoré, on active le système d’attachement, un système d’alerte. Alors, toute notre énergie est mobilisée pour éteindre ce système d’attachement.

Beaucoup l’ignorent, mais celui-ci est relié à un autre système, celui de l’exploration. Il y a une corrélation, une compétition entre les deux. Comment va l’école ? Comment vont mes copains ? Qu’est-ce que je ressens ? Cette exploration extérieure et intérieure est empêchée par l’activation du système d’attachement. Quand je me sens en danger, soit j’attaque, soit je fuis, soit je me fige.

La protection de l’enfance prend-elle cette théorie en compte et depuis quand ?

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite