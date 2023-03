Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 25 février au 3 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Sur de bons rails – L’annonce gouvernementale du plan d’avenir pour les transports doté de 100 milliards d’euros d’ici 2040 [lire aussi notre article] a été plutôt bien accueilli par les associations d’élus. Intercommunalités de France souligne ainsi, dans un communiqué, ce « signal positif en faveur de solutions de transports décarbonés » mais attend aussi « des précisions […] sur l’essentielle question du financement ». L’association va notamment faire des « propositions concrètes pour un nouveau modèle de financement ». De leur côté, les élus du Gart « se félicitent » d’un tel plan jugé « ambitieux », notamment « avec la création de RER métropolitains ». Le Gart en profitant également pour réaffirmer sa demande d’un abaissement de la TVA à 5,5% pour les transports du quotidien.

Régime sec – La question de la sécheresse a alimenté les débats cette semaine. Comme le rappelle Actu Environnement, le ministère de la Transition écologique a demandé aux préfets coordonnateurs de bassin de ne pas hésiter à prendre des arrêtés de restriction d’eau « dès maintenant ». Des conventions de soutien à l’étiage pour les barrages hydroélectriques sont aussi en préparation. Une plus grande utilisation des eaux usées serait aussi, selon France Info, une des solutions à suivre. Encore marginale en France (contrairement aux voisins italiens et espagnols), cette technique pourrait être utilisée pour de l’irrigation agricole ou le nettoyage de voirie. Mais outre un frein économique, cette technique se heurte encore à des freins réglementaires [lire aussi notre article].

Champs libres – En plein Salon de l’agriculture revient évidemment le sujet des pesticides. Comme l’explique Le Monde, Elisabeth Borne a ainsi présenté les contours du futur plan Ecophyto 2030, qui vise à aligner la France sur les mesures européennes et à permettre aux agriculteurs une meilleure visibilité quant aux produits qu’ils pourront ou non utiliser dans leurs champs. Concrètement, ce plan doit identifier les pratiques et usages alternatifs permettant à la fois de protéger les récoltes, « tout en préservant notre biodiversité », comme l’a rappelé la Première ministre. Les ministres de la Transition écologique et de l’Agriculture devront donc présenter la nouvelle stratégie nationale d’ici l’été.

Mal des transports – Risques de débrayage dans le monde des transports urbains. Le Figaro explique ainsi que l’opposition du conseil régional d’Ile-de-France a demandé le report de la mise en concurrence du réseau de bus francilien prévu pour 2025. En raison, dit-elle, de « vives inquiétudes parmi les élus locaux, les personnels des opérateurs de transport, les associations d’usagers ». A Bordeaux, rapporte Sud-Ouest, l’opérateur Transdev a déposé deux recours devant le tribunal administratif pour contester l’attribution du marché pour l’exploitation du réseau de transports publics accordé au concurrent Keolis. Transdev estime que son dossier était de meilleure qualité.

Contre vents et marées – L’association européenne WindEurope a publié, dans un communiqué (en anglais) le bilan des infrastructures éoliennes de l’année écoulée. 19 GW de capacités de production, issus de nouvelles infrastructures éoliennes, ont ainsi été construits sur le continent européen en 2022, dont 16 dans l’Union européenne. 2,5 GW sont issus d’installations offshore. Si ce résultat représente une augmentation de 40% en une année, il ne suit pas la trajectoire pour atteindre les objectifs européens à l’horizon 2030 (31 GW). L’Allemagne reste le pays qui a le plus le vent dans le dos, devant la Suède, la Finlande et la France.

Sur berges – Pour illustrer l’entretien des berges de la Dordogne, un reportage de France Bleu met en relief la gestion de la ripisylve, ce corridor végétal naturel qui borde un cours d’eau. Les espèces locales et adaptées qui la constituent sont parfois perturbées par des espèces indésirables et invasives qu’il faut éliminer. Le syndicat mixte interrogé dans ce reportage rappelle et souligne le rôle multiple d’une ripisylve (limiter l’érosion, filtrage de certains polluants, ombrage, freiner les crues…) [lire aussi notre article].

Diagnostic – Simplifier les aides et les méthodes, créer un guichet unique ou encore mobiliser la filière bâtiment, tels sont les leviers à actionner, selon un reportage de France Inter, pour accélérer la rénovation énergétique. Celui-ci souligne en effet le retard pris par les différents propriétaires pour lutter contre les passoires thermiques et sortir les logements au mauvais diagnostic de leur classification G et F.

Et aussi…

En Vendée, des communes cherchent des alternatives à Orange pour le déploiement de la fibre [Les Echos] ;

Selon une étude britannique, la nuit favoriserait la pollution atmosphérique [DNA] ;

Un projet de BHNS provoque des tensions politiques à Limoges [France 3].