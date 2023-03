Devant les sénateurs, Pap Ndiaye esquisse ses mesures pour favoriser la mixité scolaire

Mixité sociale

Pour améliorer la mixité sociale dans les établissements scolaires, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer à travers la sectorisation et la carte scolaire, a insisté Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale, lors d’un débat au Sénat, mercredi 1er mars.

Parce qu’elle est « une condition de réussite », la mixité sociale dans les établissements scolaires est « un enjeu qui nécessite l’implication des collectivités locales », affirme Pap Ndiaye devant les sénateurs. À l’occasion d’un débat sur ce sujet, le 1er mars, le ministre de l’Éducation nationale a esquissé les pistes envisagées pour favoriser la mixité scolaire.

« Il n’existe pas un seul levier, mais toute une palette d’actions, pouvant être appliquées selon les territoires : les rectorats, en lien avec les collectivités, seront en charge d’utiliser souplement cette palette de leviers pour parvenir à des objectifs fixés, avec une progressivité annuelle », précise Pap Ndiaye.

Il rappelle avoir entamé un cycle de concertation avec les divers acteurs concernés par les champs de la mixité sociale et scolaire : « Les organisations syndicales représentatives de l’enseignement public et privé, les collectivités locales, les ministères partenaires et les élus. »

L’enjeu de la sectorisation

Le plus évident des leviers réside dans la détermination de la sectorisation à travers la carte scolaire. Le ministre souligne notamment le rôle mené par les politiques d’habitat, sur le choix géographique d’implantation des établissements scolaires, et cite l’exemple de Haute-Garonne où « un travail résolu et réussi a été mené pour créer les conditions de la mixité scolaire », notamment avec la destruction d’établissements scolaires enclavés reconstruits ailleurs.

Le ministre cite aussi le cas de la ville de Paris, avec la mise en place de la procédure Affelnet . « Cela a fonctionné aussi parce que la ville a une offre dense et importante de transport », précise-t-il Cet enjeu n’est pas à ignorer dans la question de la mixité scolaire.

Par ailleurs, « la prise en compte de l’objectif de mixité dans l’affectation des élèves avec des secteurs multi-collèges porte aussi ses fruits », indique le ministre en citant le cas du XVIIIe arrondissement de la capitale. « La fusion, voire la création de binômes de collèges peu éloignés géographiquement, avec des configurations variées, ou des jumelages d’établissements permet aussi d’améliorer l’hétérogénéité sociale des élèves », précise Pap Ndiaye, ajoutant que 200 binômes potentiels ont été repérés.

Cependant, « le sujet mixité ne se pose pas avec même intensité selon les territoires », soulignent certains élus en interpellant le ministre sur le cas des territoires ruraux. Alors que dans ces régions, où les résultats académiques sont corrects voire bons, le problème prend la forme d’un manque d’ambition dans les cursus post-bac, indique Pap Ndiaye. Il évoque l’organisation « des rapprochements, par des projets communs, ou des échanges pédagogiques, entre les établissements scolaires moyennement éloignés, ou de façon gérable, d’après les modes de transport ».

Pour le privé, un protocole d’engagement avec des objectifs précis

Le ministre a notamment insisté sur les établissements privés : « Les recherches nous le montrent, les politiques de mixité sociale demeurent limitées sans l’implication du secteur privé. » Alors que ces établissements sont financés à plus de 70 % par les pouvoirs publics, notamment l’État et les collectivités, « il est normal d’exiger de lui qu’il favorise la mixité sociale des élèves, en s’engageant dans une démarche contractualisée », souligne-t-il. Des négociations sont en cours avec l’enseignement privé catholique sous contrat pour établir un protocole d’engagement avec des objectifs précis qui devrait être signés aux alentours du 20 mars. Ce travail est aussi mené avec les établissements d’autres confessions et le privé laïc.

« Un espace de négociation nous donne les moyens d’agir, par exemple en modulant la part variable de nos subventions aux établissements privés. » Une capacité dont dispose aussi les collectivités locales en agissant sur « les moyens d’enseignement, l’allocation de postes, les bonus-malus », comme c’est le cas en Haute-Garonne. Pour autant « un simple objectif de fixation d’un pourcentage de boursiers ne doit pas aboutir à ce que les établissements privés sous contrat aillent chercher dans le public les meilleurs élèves boursiers, les privant ainsi de leurs têtes de classe. » La mixité sociale doit être aussi une mixité scolaire, en permettant aux élèves avec des dossiers moins bons d’intégrer des établissements privés.

La refonte de la carte d’éducation prioritaire

Favoriser cette mixité implique de revaloriser les établissements publics délaissés afin qu’ils gardent les élèves qui pourraient être attirés par le secteur privé. Les expériences menées au niveau local montrent que la création de formations d’excellence peuvent donner de bons résultats, indique Pap Ndiaye en citant les classes préparatoires pour Science Po, ou encore les sections internationales. « En une année scolaire, on constate une hausse de 3 à 8 points de l’Indice de position sociale moyen dans les établissements où ces sections internationales sont créées, souligne Pap Ndiaye. En 2022, 43 sections internationales ont été créées dans les collèges en éducation prioritaire : 16 autres le seront en 2023. »

Plus largement, le ministère rappelle le chantier, mené avec le ministre du Logement et de la Ville, de la refonte de la carte d’éducation prioritaire prévue pour 2024, qui impliquera les territoires urbains et ruraux.

« Si les REP + sont plutôt immobiles, les REP ont quant à eux subi davantage de changements sociaux importants, notamment à Paris, avec le phénomène de gentrification. Il faut repenser cette carte en lien avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » Toujours dans les zones d’éducation prioritaire, le ministre se dit « favorable à l’ouverture de toutes petites sections en zone d’éducation prioritaire, à la scolarisation des enfants avant trois ans, qui donnent de bons résultats en matière d’acquisition de vocabulaire ».