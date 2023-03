« Nous avons des propositions pour réduire de 10% les prélèvement en eau »

Entretien

Un an après sa création, le nouveau groupe Suez, résultat de la cession d’une partie de ses activités à son concurrent Veolia, a dévoilé sa stratégie sociale et environnementale. David Lamy, directeur en charge de la stratégie et du développement durable, en détaille les points qui concernent plus particulièrement les collectivités et la France.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Biodiversité

Changement climatique

Déchets-Propreté

Eau - assainissement