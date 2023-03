Comment les collectivités se mobilisent pour les agriculteurs

Salon de l'Agriculture

Publié le 02/03/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

CC by Stefan Thiesen

Les collectivités sont sur tous les fronts. En plein Salon international de l'Agriculture, les présidents de régions et de départements multiplient les visites de stands et engagements en faveur du monde rural. L'occasion de faire le point sur leurs actions.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’agriculture française est face à un tournant. Un peu plus d’un quart des exploitations sont dirigées par au moins un exploitant qui a dépassé 60 ans et la moitié des chefs d’exploitation vont devoir partir à la retraite d’ici 2030. L’enjeu est de taille car ce vieillissement des agriculteurs signifie que plus de 5 millions d’hectares de terres vont devoir trouver un repreneur, soit 20 % de la surface agricole française.

Ajouté à cela les difficultés financières des agriculteurs, les suicides, l’accès compliqué au foncier, les tensions sur les ressources en eau et l’utilisation des produits phytosanitaires et vous avez là les défis auxquels vont devoir répondre les collectivités qui ne peuvent ignorer le poids, et le rôle de ce secteur.

Ouvert au public ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne