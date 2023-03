Reims sort les grands moyens pour ses équipements sportifs

Equipements sportifs

Publié le 02/03/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La ville de Reims (Marne) déploie un ambitieux programme d’investissement à hauteur de 150M€ étalés sur 10 ans, en faveur de ses équipements sportifs. Entre rénovations multiples et créations, en direction des licenciés comme des pratiquants libres. Etats des lieux.

« Un plan Marshall des équipements sportifs » ? L’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) en rêve depuis des années. Toutes proportions gardées, c’est en quelque sorte ce que vient de lancer la ville de Reims (Marne, 181 194 hab.). « Etabli sur les 10 prochaines années, le programme d’investissement porte sur 150M€ », souligne le maire (Horizons) Arnaud Robinet. Soit une « mobilisation financière exceptionnelle qui concernera tous les types d’équipements, dans tous les quartiers ».

Le travail a débuté au tournant des années 2020-2021, « par la réalisation d’un schéma directeur des équipements sportifs », poursuit Raphaël Blanchard, l’adjoint en charge des sports. Le diagnostic initial fait notamment ressortir quelques faits et chiffres majeurs. Si la ville s’appuie sur une offre en équipements supérieure à la moyenne nationale (25,4 pour 10 000 habitants contre 15,3), son nombre de licenciés – parmi ses 202 associations sportives – apparaît lui, inférieur à : 17,2 licences pour 100 habitants contre 22,3 à l’échelle du pays.

Par ailleurs, « et comme c’est le cas un peu partout », reprend l’élu rémois, « notre patrimoine sportif a l’âge de ses artères et nécessite une forte attention en raison de sa vétusté ».

9 gymnases, 5 piscines…

Le programme alloue donc une large part à la rénovation. De façon concrète, 9 des 22 gymnases de la ville seront ainsi concernés, pour des travaux qui viseront à consolider leur structure, diminuer leur consommation énergétique et encore améliorer leur réponse aux besoins des pratiquants. À travers « l’installation de lieux de convivialité, la fluidité des flux à l’intérieur afin par exemple que l’on ne passe plus dans des vestiaires avant de rejoindre le terrain et la mise aux normes fédérales ».

Les 5 piscines municipales seront également rénovées, « avec une attention particulière pour la piscine Talleyrand, sœur jumelle du Molitor à Paris, pour en faire aussi un lieu culturel ». De la même façon, la piscine Thiolettes sera adaptée sports de plongée, avec notamment l’installation d’un local pour les clubs.

Des créations « de projets structurants » figurent aussi à l’ordre du jour, y compris en direction des pratiquants libres ou autonomes, selon les appellations. À l’image de la Plaine des sports Saint-Charles, « pour un complexe tennis-padel-canoë, ainsi qu’un gymnase en lien avec les sports de glisse », reprend l’élu. Et un investissement à hauteur de 17,9M€.

À horizon 2030, une nouvelle patinoire, en remplacement des deux actuelles, sera également érigée sur un site à déterminer. Une certitude, elle comportera deux pistes pour faciliter les usages simultanés scolaires, clubs et évènementiels. Montant de l’opération : entre 40 et 45 M€.

Apporter vision et sérénité

Raphaël Blanchard relève qu’à ce stade, « le programme est dimensionné pour un investissement intégral de la ville. Mais l’objectif est aussi de construire cette ambition avec le Conseil département de la Marne, la Région Grand Est ainsi que l’État à travers notamment l’Agence nationale du Sport (ANS) ». Et au-delà, « il s’agit aussi d’apporter une forme de sérénité aux acteurs du sport rémois. Ils sauront à quels moments précis, les équipements qu’ils utilisent seront concernés par des travaux et auront enfin, une vision sur les pratiques sportives de demain sur notre territoire ». De quoi les aider à dimensionner leurs projets sportifs en fonction de ces évolutions.