L’enseignement international des langues à l’école dans le flou

Education

Publié le 07/03/2023 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Le 18 février 2020, à l’occasion de son discours sur le « séparatisme islamiste », Emmanuel Macron enterrait les Elco (enseignements de langue et de culture d'origine) pour les remplacer par les Eile (enseignements internationaux de langues étrangères). L’objectif était de mettre fin, entre autres, à la nomination et à la rémunération des enseignants par des Etats étrangers. Deux ans plus tard, où en est-on ? Nulle part puisqu’aucun bilan n’a été dressé pour l’heure par le ministère de l’Education.

La France est coutumière de poussées de fièvre identitaires. La dernière remonte à deux ans lorsqu’à Mulhouse, le président de la République avait parlé de « séparatisme islamiste », fustigeant « la volonté de quitter la République, de ne plus respecter les règles » de certains de nos compatriotes, en insistant sur « les influences étrangères, en particulier à l’école et dans les lieux de culte ». Conséquence : les Elco , jugés comme un « vecteur de séparatisme » par Emmanuel Macron, avaient été rayés de la carte, au profit des Eile .

Ces Elco-là n’étaient pourtant pas nés de la dernière pluie : ils avaient été créés en France en 1977, dans le contexte du regroupement familial, sur la base évidente que « la maîtrise de la langue maternelle [était] un préalable nécessaire à la réussite d’une langue seconde », selon le site Eduscol.

« Dérive communautariste »

Le hic, c’est que cet enseignement avait été imaginé, dans le cadre de l’Union européenne, à travers des coopérations bilatérales mises en place avec neuf Etats (Algérie, Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie, Tunisie et Turquie). En 2020, 80 000 élèves français étaient concernés.

À la simple demande d’une famille, des cours d’ Elco pouvaient être mis en place à l’école élémentaire, avec l’accord de l’académie, du maire pour mettre à disposition une salle dans une école et les autorités du pays d’origine pour assurer à la fois l’affectation d’un enseignant et sa rémunération. C’est sur ce dernier point qu’Emmanuel Macron avait tiqué : « Le problème que nous avons aujourd’hui avec ce dispositif, c’est que nous avons de plus en plus d’enseignants qui ne parlent pas le français, qui ne le parlent pas du tout, de plus en plus d’enseignants sur lesquels l’Education nationale n’a aucun regard. Et je vous le dis en responsabilité, comme président de la République, je ne suis pas à l’aise [à l’idée] d’avoir dans l’école de la République des femmes et des hommes qui peuvent enseigner sans que l’Education nationale puisse exercer le moindre contrôle. Et nous n’avons pas non plus le contrôle sur les programmes qu’ils enseignent, c’est un problème. »

Un rapport sénatorial, publié en 2003, avait déjà alerté sur les « risques de dérive communautariste » inhérents au dispositif.

À Marignane, l’arabe ou le chinois, c’est pareil

Depuis, les Eile ont-ils tourné la page et éloigné ces « risques », l’Éducation nationale reprenant la main sur l’affectation des enseignants ? On ne le sait pas, l’Education nationale nous assurant, dans une formule lapidaire, qu’aucun bilan n’a été réalisé.

De temps à autre, l’actualité redonne une visibilité au sujet. Ainsi, sans surprise, le maire divers droite de Marignane (Bouches-du-Rhône), Eric le Disses, qui avait parrainé Eric Zémour à la présidentielle de 2022, a refusé le principe de la dispense de cours d’arabe de deux heures environ par semaine dans les écoles de la commune. « Une question de principe », avait-il assuré, assurant que si la demande avait été faite pour l’enseignement du chinois, il aurait pris la même décision.

Ailleurs, comme à Vierzon (Cher), les Eile ne posent pas le moindre souci. Les petits allemands, espagnols et… arabes y découvrent sans crispation particulière leur langue d’origine.

L’Education nationale joue en solo

Pour Guillaume Prévost, délégué général du think tank Vers le Haut, dédié à l’éducation, « le dispositif Elco concernait près de 60 % d’enfants dont les parents étaient issus du Maghreb ou de la Turquie ». Il n’est pas certain que les maires puissent s’opposer à la mise en place des Eile dans leur commune. « Eile permet aujourd’hui de disposer de garde-fou sur cet enseignement et l’on peut en effet considérer qu’il n’était pas normal que les inspecteurs de l’éducation nationale ne puissent contrôler la qualité de cet enseignement. Aujourd’hui, ces enseignants, désignés par l’académie, sont inspectés comme les autres. »

Toujours est-il que les écoles « appartiennent » à la mairie et « que l’on peut considérer que le maire ait son mot à dire sur le sujet. Une fois de plus, l’Éducation nationale agit seule dans son coin alors que sur ce sujet comme sur d’autres, elle devrait jeter les bases d’une coopération renforcée avec les maires ».

Sans doute certains refus de maire seront-ils arbitrés par les tribunaux administratifs, surtout si les parents concernés sont mobilisés autour d’une association. Il serait judicieux aussi que l’Éducation nationale fasse le diagnostic du dispositif en cours. Comment imaginer qu’un tel enseignement, débarrassé du « risque de dérive communautariste », ne soit pas un élément au contraire structurant de l’intégration de ces élèves ballotés entre deux cultures ?