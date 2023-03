Rennes espère essaimer en dévoilant sa plateforme de partage de données

Données territoriales

Publié le 01/03/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : Régions

Le Rennes Urbain Data Interface a rendu sa plateforme de partage de données publique le 28 février. Ce site permet de référencer les données ouvertes ou restreintes des producteurs de données, qu’ils s’agissent d’acteurs publics, d’entreprises, de chercheurs ou d’habitants. Le projet a été construit en open source afin de pouvoir être répliqué dans d’autres territoires.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le programme européen « Rennes Urban Data Interface » vient de publier la version publique de sa plateforme d’échange de données territoriales : ce projet à 4,7 millions d’euros, débuté en 2020 et financé à 80 % par l’UE, avait pour but d’encourager le partage de jeux de données entre différents acteurs du territoire, dans l’optique de créer une communauté locale de la donnée et de bâtir de nouveaux services numériques.

Les équipes ont présenté cette dernière mouture lors des Rencontres Rudi, à Rennes, le 28 février. Il s’agissait de la dernière réunion publique du projet avant son échéance, le 31 mai 2023.

Pour la métropole de Rennes et son vice-président en charge du numérique, Yann Huaumé, « Après 3 ans de travail, il s’agit d’une étape clé qui préfigure les futures stratégies sur

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier