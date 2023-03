La Mission locale de Lyon marque un essai pour l’insertion des jeunes en rupture

Insertion par le sport

Grâce à un partenariat avec le Lou Rugby et d’autres acteurs sportifs ou sociaux, la Mission locale de Lyon vient de réussir sa première opération utilisant le sport pour accrocher des jeunes « hors radars institutionnels ». L’invitation faite de découvrir le Matmut stadium et les animations de rugby fauteuil ou encore de tir à l’arc ont réussi à faire venir ces "invisibles". Une partie d’entre eux a enclenché sur le job dating avec des entreprises.

Comme d’autres structures du champ de l’emploi, la Mission locale de Lyon utilise de plus en plus, avec des partenaires, le levier du sport. Elle participe ainsi, en tant que membre du GIP Maison métropolitaine pour l’emploi et l’insertion (MMIE), à l’action « Ton métier, c’est ton but » montée avec l’AS Duchère, ou encore s’apprête à faire de même pour d’autres, prévues avec l’Asvel Basket et le Football club de Lyon.

Mais elle aussi a décidé de faire évoluer ses pratiques pour aller au-devant des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, ont décroché et ne sont suivis par aucune institution. C’est ainsi qu’elle vient d’initier, pour la première fois, une opération utilisant le sport comme levier de remobilisation et d’insertion de ces publics plus difficiles à toucher et à motiver. Baptisé « Marque ton essai », cet événement soutenu par l’État et la Ville de Lyon s’est déroulé le 23 février, au Matmut Stadium de Lyon, équipement auquel est attaché le LOU Rugby.

Une réponse en consortium

Ce club parmi les mieux classés au Top 14 était la « tête d’affiche » de l’opération. Autre partenaire sportif : la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE), dont la ligue Auvergne-Rhône-Alpes anime un dispositif « sport et insertion » en complément de ses initiatives de promotion du sport dans le monde du travail. À leurs côtés, la Mission locale a aussi réuni l’association Unis-Cité, le réseau des centres d’information jeunesse Info-Jeunes Lyon, l’École de la Deuxième Chance Rhône Lyon métropole, l’association d’éducation spécialisée Alynea et celle de médiation ALTM .

« Nous avons répondu en consortium à l’appel à projet « Repérer et mobiliser les publics invisibles » du Plan d’investissement dans les compétences du ministère du Travail, explique Vincent Beley, directeur de la Mission locale. Dans ce cadre, nous montons ensemble des manifestations dans la rue et nous avons ouvert une boutique nommée « Atelier emploi » au centre commercial de La Part-Dieu. Mais nous avons aussi voulu utiliser le sport, qui attire beaucoup les jeunes et est un bon vecteur d’insertion. »

« Casser les représentations »

Pour ouvrir cet événement du 23 février, la FFSE proposait des animations sportives (rugby ordinaire et fauteuil, badminton et tir à l’arc) mettant jeunes, recruteurs d’entreprises et partenaires institutionnels sur un pied d’égalité. « J’ai fait du rugby fauteuil et du tir à l’arc avec les participants, témoigne-t-il. Cela a permis de casser les représentations, car nous, les adultes, pouvions être moins bons que les jeunes dans l’activité. Par ailleurs, c’était l’occasion de mettre en avant les valeurs du sport tels que le partage, le dépassement de soi, le respect. »

En parallèle, un job dating était organisé dans le stade avec une vingtaine d’entreprises ou organismes de formation. Parmi eux, Darty, Keolis, l’Opco Atlas (métiers de la banque et du conseil), le Geiq TP (1) ou encore des sociétés d’intérim… mais aussi des structures de formation et insertion dans les métiers du sport comme l’Association pour l’éducation par le sport (Apels) ou le cabinet RH spécialisé Metisport.

Les membres de l’équipe professionnelle du Lou Rugby, quant à eux, animaient des visites de «l’envers » de l’équipement d’envergure qu’est le Matmut stadium, tandis que l’Ecole de la deuxième chance tenait un « food truck pédagogique ».

Plus de 48% d’inconnus des institutions

En amont, chaque membre du consortium avait diffusé l’information sur cette journée, via ses médiateurs, éducateurs et autres agents se déplaçant dans les quartiers. Mais un plan média avait aussi été lancé, centré sur les réseaux sociaux.

Conclusion : alors que l’objectif était d’accueillir entre 50 et 100 jeunes, quelque 150 se sont présentés. Parmi eux, un peu plus de 48 % étaient inconnus de la Mission locale. Une majorité des participants est venue pour profiter des animations sportives, mais 66 émargements ont été dénombrés à l’entrée du job dating. Un chiffre sans doute en-dessous de la réalité, estime Vincent Beley : « Nous savons que nous avons « raté » des émargements, puisqu’un certain nombre de jeunes sont allés directement aux ateliers sportifs, puis au dating. »

Les jeunes enregistrés ont rencontré en moyenne trois entreprises dans l’après-midi. La Mission locale attend le bilan de ces dernières pour savoir pour combien d’entre eux cela débouche sur un second entretien. Mais selon le directeur de la Mission locale, au terme de la journée, les retours des recruteurs étaient « très bons » sur cette formule d’événement, notamment « sur la possibilité de se tester mutuellement sur des temps sportifs » et sur la qualité des échanges.