Aînés et écoliers déjeunent ensemble

Liens intergénérationnels

Publié le 27/03/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Certaines communes accueillent les personnes âgées dans les restaurants scolaires. Objectifs : rompre l'isolement des anciens, favoriser le partage entre générations, voire conforter les emplois communaux.

« Le repas est ancré dans la culture française », souligne d’emblée Olivier Houzet, maire de Saint-Quay-Perros (Côtes-d’Armor, 1 290 habitants) et « nous souhaitons créer des liens intergénérationnels partout où c’est possible ». Un repas partagé entre enfants et personnes âgées tisse des liens. Autour d’une table, à la cantine, tous échangent, partagent des anecdotes. Les repas rythment la journée. C’est l’occasion pour les anciens de sortir le midi.

Aucune dépense supplémentaire pour la commune, les agents en place gèrent les réservations de repas, la production, le service et la facturation. Le tarif fixé est fonction du coût de revient d’un repas produit et servi. Charte ou règlement intérieur cadre le dispositif. Un point de vigilance, ...