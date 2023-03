JO et Coupe du monde de rugby s’invitent dans le financement de la prévention de la délinquance

FIPD 2023

Datée du 16 février, la circulaire fixant le Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour 2023 a été transmise aux préfets. Le texte, que la Gazette met en ligne, prévoit une enveloppe en légère hausse de 82 millions d'euros fléchée en particulier vers la sécurisation de la Coupe du monde de rugby en septembre et les Jeux olympiques en 2024. Autres priorités éligibles : la prévention de la délinquance des mineurs, l'aide aux victimes et la lutte contre les dérives séparatistes et sectaires.

Avec une Coupe du monde de rugby en septembre prochain et des Jeux olympiques et paralympiques à l’été 2024, le défi sécuritaire est immense pour les pouvoirs publics et impose des moyens renforcés. Selon la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur promulguée en janvier, ce sont 8 500 policiers et gendarmes qui seront recrutés et 1 500 milliards d’euros investis, notamment dans la cyber­sécurité et la transformation numérique du ministère.

Dans le champ de la prévention de la délinquance aussi, les moyens, bien que plus modestes, sont revus à la hausse. Selon une circulaire datée du 16 février que la Gazette met en ligne, signée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, le ...