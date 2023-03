Banque postale : résultats positifs et positionnement « à impact » vers les collectivités

Activité bancaire

Publié le 01/03/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La Banque postale a présenté mardi 28 février des résultats en progression, portés par le secteur de l'assurance. Mais la banque revendique sa place de "première prêteuse des collectivités" et met en avant ses offres vertes et à impact social positif.

En 2022, La Banque postale a rejoint la communauté des entreprises à « mission ». Elle l’assure : elle ne financera plus d’activité en lien avec les énergies fossiles d’ici à 2030.

Mardi 28 février, lors de la présentation des résultats annuels pour 2022, Philippe Heim, président du directoire, a réaffirmé l’une des missions de La Banque postale : « Nous sommes une banque avec un réseau de 7 000 bureaux de poste qui resteront l’alpha et l’oméga de notre offre, et nous sommes le premier prêteur des collectivités territoriales. »

Les résultats 2022 sont encore une fois solides, et en progression. Ainsi, le produit net bancaire (PNB) tous métiers a augmenté de 4,8 % et atteint 9,516 milliards d’euros. La montée à 100 % dans le capital de CNP ...

Références Les résultats de 2022 de la Banque Postale en détail