Protection de l’enfance : être tiers digne de confiance, un parcours du combattant administratif

Protection de l'enfance

Publié le 08/03/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Le département a conven­tionné avec une association pour développer les tiers dignes de confiance et les accueils durables bénévoles.

Ils ont fait la route pour rejoindre ­Bourg-en-Bresse et le siège de l’association Les Enfants de bohème, qui les accueille et les accompagne. ­Sylvie, tante et tiers digne de confiance (TDC) de ­Gwendoline, 15 ans, arrivent toutes deux de ­Vernaison, à côté de Lyon. Sophie, elle, est venue seule de ­Neuville-sur-Ain. Elle est accueillante durable bénévole (ADB) de ­Florian, 13 ans. Elle l’a reçu en tant que famille d’accueil depuis ses 18 mois, mais elle a, entretemps, changé de métier : « Quelque chose n’était pas abouti avec ce gamin. Mais la transition est difficile. Ce n’est pas pareil, le rôle n’est plus le même. » Pour les enfants, cela change aussi d’avoir un adulte qui s’occupe d’eux sans être rémunéré.

Bouleversement de vie

Au total, ils sont cinq TDC et deux ADB venus partager ...

