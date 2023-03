Respecter les standards de données en 5 points clés

Usages de la donnée

Publié le 07/03/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

La circulation, le partage ou le croisement de données sont des conditions sine qua non à la production de politiques publiques numériques. Ce n’est concevable que si les données utilisées, publiques ou privées, ouvertes ou pas, peuvent dialoguer entre elles, grâce au respect de standards de données. Mais comment s’y prendre ?

Les standards sont partout sans même que l’on s’en rende compte. Ce texte répond à un standard social avec son titre, en grand et tout en haut, son introduction, en plus petit et juste en dessous, puis son texte et ainsi de suite jusqu’à la signature, en bas à droite. Respecter et utiliser des standards peut être un automatisme une fois qu’ils sont acquis. Mais qu’est-ce que la standardisation ? « Et qu’est-ce qu’un standard qui fonctionne bien ? », ajoutait Joel Gombin, gérant de la Scop Datactivist, lors d’un webinaire sur le sujet, le 26 janvier 2023.

1 – Pourquoi standardiser ?

