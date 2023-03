CNFPT : les frais annexes des stagiaires mieux pris en charge

FORMATION

Publié le 02/03/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Actées par le conseil d’administration du CNFPT du 25 janvier, la revalorisation des frais de déplacement et de restauration, ainsi que les nouvelles modalités de prise en charge des frais d’hébergement, entreront en vigueur début avril.

« Tous les agents doivent pouvoir accéder à la formation sans que le coût des frais annexes ne constitue pour eux un frein », martèle François Deluga, président du CNFPT . Face à l’inflation qui grève leur porte-monnaie, le CNFPT a décidé fin janvier de revoir les barèmes et modalités de prise en charge des frais d’hébergement, de déplacement et de restauration qu’ils engagent en marge de leur formation.

Afin de leur éviter l’avance des frais d’hébergement et des délais de remboursement parfois longs, des plateformes de réservation dédiées vont être mises à leur disposition. Les stagiaires pourront y réserver leurs nuitées et gérer directement leurs réservations auprès des prestataires, sans avoir besoin de passer par le CNFPT.

Hausse des indemnités transports et repas

La franchise kilométrique déclenchant la prise en charge des frais est divisée par deux, passant de 40 à 20 kilomètres aller-retour. « Cette distance est inférieure à celle que les agents font en moyenne tous les jours pour se rendre au travail », souligne François Deluga. En parallèle, l’indemnité kilométrique passe de 0,15 à 0,20 € par kilomètre (au-delà du vingtième km parcouru), soit 33 % d’augmentation, et de 0,20 à 0,25 € par km (dès le 1er km) pour les déplacements en transports en commun, soit 25 % d’augmentation.

Par ailleurs, lorsque la prise en charge directe par le CNFPT des frais de restauration n’est pas possible, le montant de remboursement du repas est revalorisé. L’indemnité forfaitaire pour un déjeuner ou un dîner passe ainsi de 11 € à 14 €, soit une augmentation de 27 %. Et lorsque l’hébergement la veille du premier jour de formation est pris en charge, le dîner l’est désormais également. « Nous remettons nos taux de remboursement à niveau et nous simplifions les choses », observe François Deluga.

Un financement par les cotisations

L’ensemble de ces mesures se chiffre entre 8 et 10 millions d’euros supplémentaires par an, comparés au coût total des frais de déplacement qui s’élevait en 2019 à 35 millions d’euros (année de référence hors crise sanitaire). Une enveloppe conséquente que le CNFPT pourra financer grâce au supplément de ressources provenant de l’augmentation de la masse salariale des collectivités et donc des cotisations. « Nous réinjectons un peu plus d’un tiers dans la prise en charge des frais annexes au bénéfice des stagiaires, le reste étant consacré à l’offre de formation », explique François Deluga.

Pour limiter les frais « à la source », le CNFPT mise aussi de plus en plus sur la « territorialisation » de ses formations via la création d’antennes de proximité et grâce à l’intra en collectivité. « On le voit, les agents ont du mal à partir en formation loin de chez eux. L’impact environnemental du transport est aussi à prendre en compte. Au final, moins nos stagiaires se déplacent, mieux c’est », estime François Deluga.

Cet article est en relation avec le dossier