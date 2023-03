Données scolaires : pour « une gouvernance partagée » entre éducation nationale et collectivités

Education

Publié le 09/03/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans un rapport publié fin janvier, l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) met en évidence la nécessité d’améliorer les relations entre académies et collectivités concernant le partage des données scolaires. Alors que les collectivités locales montrent une volonté d’être plus impliquées dans un projet éducatif régional partagé, l’inspection dessine deux modèles possibles pour un partenariat renouvelé.

« Il serait souhaitable de privilégier une vision stratégique de gouvernance partagée entre le MENJ et les collectivités territoriales » concernant les conventions d’échange de données, souligne l’inspection générale dans un rapport publié le 30 janvier. Un enjeu de taille face à la « montée en puissance du rôle stratégique qui sera joué par la donnée scolaire dans les années à venir ».

Publié peu de temps après que le ministère ait présenté sa stratégie sur le numérique pour 2023-2027, ce rapport fait suite à une sollicitation de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) et d’un constat d’une « relative insatisfaction » des relations entre les académies et collectivités sur le sujet des données.

En 2015, une convention avait été signée entre la Depp et l’Association des Régions de France et un comité national des partenaires animé par la Direction Numérique pour l’Éducation. Mais ces deux initiatives apparaissent insuffisantes pour répondre à « la rapidité des évolutions technologiques, juridiques et organisationnelles qui affectent la production et les échanges de données dans le champ de l’éducation ».

Une insatisfaction systématiquement relevée chez les collectivités

Pour ce rapport, l’inspection a mené une enquête auprès des académies : 16 % d’entre elles expriment « une réelle réticence à partager des données avec les collectivités territoriales ». Pour l’inspection, s’il s’agit bien là d’un « sujet de préoccupation », ce peut aussi être la marque d’une « forme de réelle responsabilité des autorités académiques en matière de gestion et de maîtrise de la donnée ». Toutefois, 60 % des académies reconnaissent avoir « encore des progrès à fournir pour se mettre en conformité avec les attendus du RGPD » et devoir « faire des choix techniques pour conforter leurs stratégies d’échanges de données ».

Du côté des collectivités, l’ IGESR constate une « insatisfaction systématiquement relevée » quant à la mise à disposition des données scolaires et à leur fiabilité. Si certaines critiques « semblent fondées, d’autres beaucoup moins ». Les griefs sont davantage le fait des régions que des communes, pour lesquelles « les relations avec les services académiques semblent les plus fluides », soulignent les auteurs du rapport.

Deux modèles pour un partenariat renouvelé

Sur le sujet des données numériques scolaires, les collectivités locales montrent leur volonté « d’être plus et mieux impliquées dans un projet éducatif régional partagé ». L’inspection dessine deux modèles possibles pour un partenariat renouvelé. Notamment celui d’une plateforme de données éducatives à la gouvernance partagée.

Cette plateforme permettrait de distinguer « données statistiques (soumises au secret statistique et non facilement réutilisables) et données de gestion mobilisables à des fins de pilotage ». Elle pourrait également intégrer certaines données de l’enseignement supérieur, notamment celles de Parcoursup. Ce modèle de type « education data hub » est celui qu’a retenu l’ Insee avec ses délégations régionales. Au niveau éducatif, il pourrait faire l’objet de conventions entre rectorats et collectivités.

L’autre modèle est celui déconcentré avec des « droits d’accès à la main des académies et des régions via une gouvernance assurée par un comité régional de la donnée scolaire ». Il aurait le mérite de « répondre plus souplement aux attentes de collaborations en régions et aux volontés affirmées de co-construire ». D’autant qu’il pourrait ouvrir les données relevant d’autres domaines, comme celle de l’emploi ou de la recherche.