Un nouvel outil pour lutter contre l’obésité infantile

Santé publique

Publié le 01/03/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu Santé Social

Le dispositif « Mission : retrouve ton cap » est généralisé et permet la prise en charge des enfants en surpoids. Un arrêté du 14 novembre 2022 fixant le cahier des charges destiné aux maisons de santé et aux centres de santé souhaitant mettre en place le parcours pluridisciplinaire de prévention de l'obésité infantile. Décryptage de ce nouvel outil.

Un enfant d’âge scolaire sur trois est en surpoids ou obèse et les disparités sociales de ce phénomène sont nettes. Il a des conséquences physiques et psychologiques, et amplifie le risque de plusieurs maladies non transmissibles. Sa prévalence a progressé à la suite du confinement.

Généralisation

Expérimenté pendant deux ans dans le Nord-Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et La Réunion, le programme « Mission : retrouve ton cap » est généralisé par l’article 77 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2022. Les maisons de santé pluri­professionnelles (MSP) et les centres de santé conventionnés et référencés (CDS) volontaires organisent un parcours pluridisciplinaire, soumis à prescription médicale, en vue d’accompagner les enfants de 3 à 12 ans présentant des facteurs de risque ...

