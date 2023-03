Menaces sanitaires graves Covid 19 (à jour au 5 janvier 2023)

[Fiches pratiques de la police territoriale] Comportement professionnel

Publié le 06/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au Covid-19. Le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 précise les mesures de veille et de sécurité sanitaire qui sont maintenues.

Cadre juridique applicable aux agents de police municipale et aux gardes champêtres

Code de la santé publique, article L.3136-1 (loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022) – extrait

« Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité requérante prévues aux articles L.3131-8 et L.3131-9 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L.3131-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.

