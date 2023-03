[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Les points d’eau incendie sur les voies et espaces publics (1) : missions de service public et infractions pénales

Publié le 23/03/2023 • Par Philippe Liberatore • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Au titre de son pouvoir de police en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit prendre le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies. De ce fait, il doit s'assurer de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre, et de la disponibilité des points d'eau destinés à cet usage. Cette fiche expose les missions de service public incombant à la commune, les risques et les infractions pénales en cas d'usage irrégulier.

