« Pas d’infrastructures, pas de territoires ! »

Développement économique

Publié le 07/03/2023 • Par Cédric Néau • dans : Actu experts finances, France

CCI France, dont Alain Di ­Crescenzo a pris la tête en janvier 2022, ­doit montrer aux territoires la valeur ajoutée de ses chambres. Un véritable défi alors que les agences de développement locales ou nationales multiplient les solutions d’accompagnement en ingénierie, en formation ou en détection des besoins.

Elu à la tête des chambres de commerce et d’industrie de France en janvier 2022, ­Alain Di ­Crescenzo s’est d’abord battu pour éviter le naufrage d’un vaisseau de 121 chambres réparties sur tout le territoire avec 14 000 personnes dont 4 400 élus en équipage.

Le produit de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TCCI), qui finance le fonctionnement et les actions des CCI, est en effet passé de 1,36 milliard d’euros en 2013 à 525 millions en 2022. « On a vraiment été mis au régime sans sel, donc on s’est transformé, on s’est repositionné, on a optimisé nos opérations », admet ce patron d’une entreprise de logiciels.

Si ce titulaire d’un DEA de mathématiques appliquées est habitué aux calculs complexes, il a aussi le sens du défi et de la politique. Ancien élu consulaire à Toulouse puis en ­Occitanie, il connaît l’importance, pour une entreprise, de nouer des liens avec son territoire.

Aussi, au-delà de l’accompagnement de 340 000 créations d’entreprises ou du développement de 593 000 autres, de la formation de 400 000 personnes chaque année, dont 110 000 apprentis et 200 000 personnes en formation professionnelle continue mais aussi de la gestion de 577 infrastructures en France, dont des ports, aéroports ou salles de congrès, CCI France doit désormais montrer aux territoires la valeur ajoutée de ses chambres. Un véritable défi alors que les agences de développement locales ou nationales multiplient les solutions d’accompagnement en ingénierie, en formation ou en détection des besoins.

Quel rôle les CCI jouent-elles dans le dévelop­pement économique d’un territoire ?

Leur rôle est d’accompagner les entreprises, de former les salariés, les apprentis et les chômeurs, et de gérer 577 infrastructures dans tout le territoire. Il consiste aussi à descendre les politiques publiques au plus près des entreprises, à faire le dernier mètre. Parce que, globalement, 90 % des dispositifs ne sont pas connus des entreprises. Nous pouvons aussi faire des remontées de terrain auprès des services de l’Etat afin de mener des opérations correctives, comme ce fut le cas pour le plan de relance et, aujourd’hui, pour l’énergie.

Du côté de l’entreprise, on oublie souvent que son premier pas se fait sur son territoire et c’est le pas décisif. Si on loupe cette phase, on loupe l’entreprise. D’où l’importance des territoires et ceux-ci sont d’autant plus fertiles pour l’entreprise qu’ils disposent d’infrastructures et d’accompagnement. Nous travaillons donc avec les collectivités. Nous contractualisons avec les régions, les départements et les métropoles.

Nous recensons tous les types de contrats afin de mettre en place des bonnes pratiques et les décliner sur l’ensemble des territoires de manière à agir en toute équité. Nous avons recensé 904 conventions que les régions peuvent financer avec des fonds européens ou des fonds propres.

Dans le cadre d’Action cœur de ville, nous réalisons de l’accompagnement en urbanisme, avec des études d’implantation de commerces ou de revitalisation. Nous avons une proximité naturelle avec les élus car nous sommes issus du même milieu. De plus, nous partageons des objectifs identiques avec les collectivités qui visent à contribuer au développement des territoires.

Etes-vous en concurrence avec les agences de développement économique ?

Il n’y a plus d’argent public, alors se faire concurrence, c’est détruire de la valeur. Il faut d’abord que les acteurs se parlent pour minimiser les zones grises. Un grand progrès a été effectué avec les contrats d’objectifs et de moyens signés avec les préfets et les régions en parties prenantes. Les schémas sont établis ensemble et je vois actuellement peu de concurrence. Avec une vingtaine de personnes par agence contre 280 dans les CCI, les agences n’ont généralement pas les moyens d’accompagner les entreprises.

L’agence travaille sur l’attractivité. L’ingénierie se fait en collaboration avec les CCI, mais l’accompagnement, c’est notre ­boulot. Toutefois, je recommanderais aux ­territoires qui n’ont pas encore d’agence économique de les confier plutôt aux chambres de commerce, sous réserve que les territoires soient dans la gouvernance. Sinon, cela ne marche pas. Jamais les collectivités, jamais les territoires, jamais les entreprises, jamais les jeunes n’ont eu autant besoin de nous.

Les CCI sont-elles concernées par la transition écologique ?

En 2015, la transition écologique représentait globalement moins de 5 % de l’accompagnement des entreprises. Aujourd’hui, c’est 30 %. De plus, 70 % des entreprises disent que leur destin est lié à une politique environnementale et de verdissement de leur activité. La préoccupation est très forte. Nous proposons donc des diagnostics flash sur la consommation d’énergie et sur le verdissement des entreprises, mais aussi un accompagnement sur un à cinq jours de façon à les inciter à investir dans le but de faire des économies d’énergie. Nous avons ainsi sensibilisé 200 000 entreprises et nous en accompagnons 30 000.

A très court terme, nos missions consistent à faire baisser le prix de l’énergie. Nous avons contacté 20 000 PME, qui emploient entre 10 et 250 salariés, parce que c’est une cible très touchée par le problème, pour leur expliquer les aides auxquelles elles sont éligibles. Nous avons créé un numéro unique national et réactivé des cellules de crise, comme pendant le Covid, sur tous les territoires.

Quel est l’avenir pour les aéroports, salles de congrès, etc., que vous gérez ?

Qu’est-ce qui fait qu’un territoire est fertile ? Ce sont ses infrastructures. Pas d’infrastructures, pas de territoires. Il ne faut pas rêver ! Votre aéroport vous fait perdre quelques centaines de milliers d’euros mais vous avez implanté des centaines d’entreprises qui font vivre votre écosystème. Vous flinguez l’aéroport, vous flinguez les entreprises. Tout calcul purement économique sur une infrastructure est une erreur. Et c’est même quand le retour sur investissement est faible que doivent intervenir les chambres de commerce car nous ne cherchons pas le rendement mais le développement des entreprises et des territoires.

Rappelons la raison pour laquelle une entreprise choisit un territoire. Elle s’implante parce qu’il y a un écosystème – des clients, des fournisseurs. Elle s’implante aussi parce qu’il y a des compétences et des infrastructures : moyens de transport, bureaux, parc des expositions, centres de recherche, etc. Parce qu’il y a de la vie, c’est-à-dire des commerces et des services de proximité. Si un territoire propose cet écosystème et qu’un autre ne l’a pas, l’entreprise ira vers le plus attractif. Voilà. Nous sommes dans un monde de compétition.

Certes, il faut se poser la question du rendement à court et à long terme d’une infrastructure, mais je suis un fan des infrastructures. D’ailleurs, regardez ce qu’a produit l’arrivée du TGV à Rennes, à ­Marseille, à Nantes ou à Lille. Avant, Marseille ou ­Avignon perdaient des habitants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les infrastructures c’est la vie ! Le jour où on pète les ­infrastructures, on arrête la vie.

Cet article est en relation avec le dossier