Financement des Sdis : la grogne des pompiers

Sécurité civile

Publié le 03/03/2023 • Par Pierre Garcia Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Sursollicitation liée aux déserts médicaux, financement à bout de souffle… les sapeurs-pompiers aimeraient profiter de la publication d’un rapport de l’inspection générale de l’administration sans appel pour faire entendre leur mécontentement latent.

Chiffres-clés 5,39 Md€ : dépenses des Sdis en 2021. Les trois quarts servent à financer la masse salariale. Source : mission IGA, 2023.

197 756 volontaires en 2021, soit des effectifs stables (-2 %). La départementalisation n’a pas entraîné de désaffection du volontariat mais une fidélisation et une disponibilité plus difficiles. Source : mission IGA, 2023.

Le Covid aura au moins eu un bénéfice : dévoiler la fragilité du système de santé français et son impact sur les sapeurs-pompiers. Mais trois ans plus tard et huit mois après les incendies qui ont brûlé plus de 62 000 hectares de végétation l’été dernier, les Sdis s’inquiètent de ne voir venir aucune remise à plat de leur financement.

Un rapport confié à l’inspection générale de l’administration (IGA), rendu public fin janvier, a pourtant eu pour effet de révéler la réalité du fonctionnement des Sdis et les contraintes financières qui sont les leurs. Si les situations sont ­hétérogènes en ­fonction des départements, un constat unanime ressort : l’augmentation massive du recours au 18. En vingt ans, selon l’IGA, le nombre total d’interventions a atteint près de 4,7 millions en 2021 (+29 %).

La première cause de cette hausse d’activité est identifiée : la désorganisation de notre système de santé. « Nous devons en permanence pallier les carences du secteur médical. Il y a moins de médecins, on peut moins se faire soigner, moins se faire transporter à l’hôpital, et donc on sollicite plus régulièrement les sapeurs-­pompiers pour des urgences préhospitalières », témoigne le contrôleur général Hugues ­Deregnaucourt, directeur du Sdis de l’Ain (653 700 hab.).

Failles du système de santé

Sont pointées du doigt, notamment, des interventions qualifiées de « carences ambulancières », tel le transport de patients. Elles sont de plus en plus fréquentes, n’ont souvent pas d’enjeu sanitaire et sont refusées par les transporteurs privés. Même si elles sont indemnisées par les agences régionales de santé, elles entraînent régulièrement un record d’attente aux urgences. « Il n’est pas normal que le ministère de la Santé ne compense pas totalement ces dépenses », estime ­Frédéric Monchy, le président du Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels.

Outre les failles du système de santé, le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du Sdis des Bouches-du-Rhône (2,03 millions d’hab.), met en avant un certain « consumérisme de nos concitoyens », qui voient dans les sapeurs-pompiers le premier recours pour résoudre des situations plus ou moins urgentes. Au point qu’Alain Laratta, secrétaire général du syndicat de cadres Avenir secours, dénonce « une perte de sens du métier ». « Les pompiers sont devenus l’essuie-tout de la société », regrette-t-il.

Manque criant de moyens humains

Les syndicats pointent aussi un manque criant de moyens humains malgré une forte augmentation, depuis 2002, des dépenses de personnels. « Dans certains Sdis, il manque 50 personnes de garde par jour », raconte Sébastien Delavoux, délégué CGT des agents de Sdis. Fin 2022, le syndicat FO-SIS 87 a même porté plainte contre X auprès du parquet de Limoges pour « mise en danger de la vie d’autrui » en raison du non-respect des effectifs minimum dans les centres de secours de l’agglomération.

Le contrôleur général Hugues Deregnaucourt relève une fragilisation du volontariat : « Notre ressource est composée à 80 % de pompiers volontaires. Ils ont un ­travail à côté et sont donc davantage disponibles en soirée, la nuit et les week-ends, alors que notre activité a principalement augmenté en journée. Si nous ne perdons pas d’hommes, nous n’en gagnons pas non plus tandis que le volume de missions est plus important. » Sébastien Delavoux regrette leur transformation « en travailleurs à bas coût pour remplacer les professionnels que l’on n’embauche pas ».

Craintes sur les capacités d’investissement

Les problèmes touchent par ailleurs le matériel, même si le rapport de l’IGA souligne « une incontestable modernisation depuis la départementalisation ». Mais pour maintenir à niveau les moyens, Philippe ­Sauzey, l’un des auteurs du rapport, chiffre à 180 millions d’euros par an le renouvellement du matériel et entre 350 et 400 millions par an la rénovation des casernes.

Les capacités d’investissement des Sdis représentent l’une des principales craintes pour l’avenir, d’autant que « les dépenses d’énergie ont, a minima, triplé, voire quintuplé, dans certains Sdis », constate le contrôleur général Stéphane Morin, directeur du Sdis de la Loire-­Atlantique (1,44 million d’hab.). Autres menaces, le changement climatique ou le vieillissement de la population, relèvent les auteurs du rapport. « Nous ressentons très clairement l’allongement et l’intensification de la période des feux de forêt », pointe le colonel ­Jean-Luc Beccari.

En effet, les Sdis doivent aujourd’hui intégrer à leur fonctionnement des interventions dans leur territoire mais aussi des sollicitations extra-­départementales plus fréquentes, parfois dans des zones jusqu’ici préservées par les feux. A l’été 2022, pour le Sdis des Bouches-du-Rhône, 21 colonnes de renforts ont été mobilisées dans treize départements, soit une période d’intervention extra-départementale de quarante-trois jours.

De quoi mettre à mal la capacité des pompiers à être disponibles pour leurs concitoyens, sans parler des camions abîmés qui ne seront pas réparés pour les prochains feux.

Un Français paie 83 euros par an

L’inefficience du financement des Sdis se fait déjà sentir : le délai moyen d’arrivée des secours a été rallongé de deux minutes depuis 2016. Une augmentation des recettes paraît inévitable. Alain Laratta rappelle qu’en moyenne un Français ne paie que 83 euros par an pour les pompiers. « On est capable de dépenser plus de deux fois plus pour faire ­ramasser ses ­poubelles », s’indigne-t-il.

Comme recettes supplémentaires, l’IGA évoque le dégel des contributions communales pour tenir compte de la croissance démographique, la création par l’Etat d’un fonds d’intervention dédié aux Sdis, alimenté par la croissance de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais aussi la création d’une fiscalité additionnelle aux impôts locaux ­affectée aux Sdis, une meilleure facturation des carences ou une ouverture des ­dotations d’investissement.

Jean-Paul Bosland, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, réclame « une plus grande participation de l’Etat via la ­fraction de la TSCA ». Les syndicats ne s’y opposent pas mais, avant, il faudrait réformer les défauts de cette taxe reposant sur le nombre de véhicules immatriculés en 2003.

Ils souhaiteraient aussi récupérer une part de la taxe de séjour pour compenser l’affluence de touristes et un versement direct de la TSCA aux Sdis, par souci de transparence. Un casus belli aux yeux des départements, qui estiment déjà contribuer davantage que ce que cette taxe rapporte.

Emmanuel Macron attend les conclusions, d’ici l’été, de la mission nationale sur la ­sécurité civile et les risques majeurs, confiée au maire (Horizons) de Toulon, Hubert Falco. Le Président s’est déjà engagé à débloquer 400 millions lors de la présentation de son plan de lutte contre les feux de forêt, le 28 octobre.

Si de nouvelles mesures sont prises, elles ­figureront dans la loi de finances pour 2024 ou la proposition de loi consacrée aux feux de forêt venant du Sénat. En attendant, les pompiers devront prendre leur mal en patience.

« La plupart de nos propositions ont été reprises, même s’il y a un peu de frilosité » Stéphane Morin, président de l’Association nationale des directeurs de Sdis et directeur du Sdis de la Loire-Atlantique Que pensez-vous du rapport de l’inspection générale de l’administration ? L’état des lieux est très bon, notamment sur les effets de la départementalisation. La plupart de nos propositions ont été reprises, même s’il y a un peu de frilosité, comme sur l’augmentation de la part du bloc local. Pour la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la part perçue par les départements pour les Sdis nous paraît également trop limitée au regard de nos missions. Quelles sont les autres sources de financement à explorer ? On peut penser, par exemple, à la taxe de séjour dans les territoires touristiques. Nous préconisons aussi le transfert de charges entre le secteur de la santé et la sécurité civile pour le transport des patients. Certaines diminutions de charges pourraient également nous donner de l’air. A quoi ressemblera la sécurité civile si aucune mesure n’est prise ? Les Sdis sont très opérationnels au regard de leur financement. Mais les sapeurs-­pompiers commencent à tirer la langue, surtout face aux difficultés du système de santé et à la pression du réchauffement climatique. L’impact de l’inaction en matière de financement se mesurerait dans nos délais d’intervention pour répondre aux urgences.