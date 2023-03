ZAN : des signes de blocage dans un calendrier tendu

Sobriété foncière

Les régions, arbitres de l’effort territorial de réduction de la consommation foncière, attendent des signes ministériels pour poursuivre le chemin vers le ZAN.

En place depuis seulement deux ou trois ans, les Sraddet sont à nouveau à la manœuvre. Propulsés au sommet de la cascade calendaire imposée par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 (desserrée par la loi « 3DS » du 21 février 2022) pour satisfaire aux objectifs du ZAN , ils portent les objectifs régionaux de lutte contre l’artificialisation des sols : réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici à 2031, par rapport à la décennie 2011-2021, et fixer la trajectoire pour atteindre le ZAN en 2050.

Impensés de fond

Au 22 février 2024, les Sraddet devront être approuvés par les préfets de région. Puis viendra le tour des Scot au 22 août 2026, et celui des plans locaux d’urbanisme (PLU/PLUI) et des cartes communales, avant le 22 août 2027. De façon concrète, « cela signifie que les textes étaient censés passer en plénière, puis votés au cours des mois de mars ou avril à venir », a précisé ­Laurence Rouède, vice-présidente (PS) de la région Nouvelle-Aquitaine, chargée de l’aménagement du territoire. Elle parlait au titre de au titre de Régions de France, le 14 février devant la commission spéciale du Sénat, sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de ZAN.

L’élue s’exprime déjà au passé, évoquant même « une situation de blocage ». Et précise, dans la foulée : « Nous allons bien sûr essayer de remplir l’exercice, mais la grande majorité des régions se dit qu’il est impossible », en l’état actuel. Pas toujours à l’aise « dans ce rôle d’arbitre du ZAN et d’une loi qui n’est pas la leur », comme l’a souligné la sénatrice (Nupes) de la Loire Cécile Cukierman, beaucoup d’élus régionaux ont en quelque sorte posé les crayons. Laurence Rouède cite de nombreux « impensés de fond sur les rapports entre ZAN et logements sociaux, évolution du trait de côte, capacités de renaturation dans les communes rurales, énergies renouvelables, etc. ». Elle pointe surtout pléthore d’incertitudes liées à « la réécriture des décrets d’application promise par le gouvernement, deux propositions de loi déposées au Sénat (lire ci-dessous) et à l’Assemblée nationale, sans oublier le recours de l’AMF devant le Conseil d’Etat ».

Dans ce contexte, « comment statuer sur une territorialisation susceptible d’être obsolète rapidement ? » s’interroge-t-elle. Au cœur des enjeux : les projets d’envergure nationale dont l’artificialisation est, pour l’heure, soustraite au niveau régional, ce qui grève les réserves des territoires concernés. « Si la situation reste en l’état, en Nouvelle-A­quitaine, nous partirions sur moins 54 % au lieu de moins 50 % », illustre Laurence Rouède, qui relaie également les inquiétudes des maires ruraux pour leur développement.

Dans les Hauts-de-France, la conférence des Scot a mis en évidence une réduction ­foncière de… 85 % pour le bloc local ! En coulisses, la modification des décrets du 29 avril 2022 sur la nomenclature des sols artificialisés et sur les objectifs et règles générales du ­Sraddet s’opérerait sur un fond de ­tension grandissante.

Discussions infructueuses

Dans les échanges avec le ministère, d’aucuns dénoncent un « dialogue de sourds ». « Nous perdons du temps sur des ajustements dont le résultat ne sera pas à la hauteur des enjeux », s’emporte cet acteur du dossier, qui déplore des « ajustements à la marge ».

Les propositions de loi éclaireront-elles le débat ? Pas à court terme en tout cas. Si celle du Sénat est inscrite en séance publique au 14 mars, qu’en sera-t-il de la navette parlementaire ? Et quid du texte des députés (Renaissance) ­Lionel Causse (Landes) et Bastien ­Marchive (Deux-Sèvres), déposé seulement le 14 février ? Pour l’heure, une certitude : faute d’avancées dans les temps, les préfets prendront la main pour une application directe de la loi à l’échelle des Scot et des PLU/PLUI en février 2024. Donc moins 50 % pour tout le monde.

Au Sénat, une commission spéciale offensive « Le calendrier et l’architecture institutionnelle de la mise en œuvre du ZAN doivent être ajustés », plaide le sénateur (LR) du Vaucluse, Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission spéciale du Sénat, chargée d’examiner une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de ZAN. Il déplore des « décrets d’application inadaptés, sources de risque ­juridique et de confusion pour les collectivités ». Le texte sera examiné en séance publique le 14 mars, après un mois de travaux en commission. Lesquels ont été lancés le 14 février, jour choisi par les députés Renaissance pour déposer leur propre proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation.

