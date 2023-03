L’enquête publique, mal-aimée de la consultation citoyenne

Grands projets

Souvent laissée de côté lorsque l’on parle des dispositifs de participation, l’enquête publique peine à susciter l’intérêt du public.

Le projet est clivant. Depuis 2010 et le rachat des deux tiers du fort à l’Etat, la société Placoplatre, filiale de Saint-Gobain, souhaite exploiter une carrière de gypse à ciel ouvert, sur le site du fort de Vaujours. Une volonté qui inquiète certains citoyens et associations des villes de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne à proximité du fort, soucieux de la pollution et du risque que pourrait avoir cette exploitation sur leur santé.

Après une concertation menée sous l’égide de la Commission nationale du débat public, une enquête publique s’est déroulée du 14 novembre 2022 au 7 janvier 2023. Prolongée de quinze jours en raison de débats heurtés, elle n’a pas fait l’unanimité. « Sincèrement, elle n’a pas fait avancer le dialogue », témoigne ­Dominique ­Bailly, maire (Horizons) de ­Vaujours (7 200 hab., Seine-Saint-Denis). Favorable au projet, l’édile regrette de ne pas avoir pu directement échanger avec les élus des autres communes impactées par le projet.

Des dossiers trop pointus

« Mis à part les associations généralement impliquées dans ces projets, l’enquête publique n’a pas impliqué un nouveau public », poursuit ­Dominique ­Bailly. En effet, le 2 janvier, ­l’ultime réunion publique, tenue à la préfecture de ­Bobigny, n’a pas mobilisé ­beaucoup de citoyens. Elle se tenait « trop loin de ­Vaujours », estime ­Francis ­Redon, ­président de l’association Environnement 93.

Chaque année, près de 5 000 enquêtes publiques sont menées en France, selon les chiffres de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs. Au contraire de la concertation, organisée par le porteur de projet, l’enquête publique est le seul dispositif participatif permettant aux citoyens de s’informer et de formuler des observations auprès d’un tiers indépendant, le commissaire-enquêteur.

A Gravelines (11 000 hab.), dans le Nord, la plupart des enquêtes publiques sont liées à des installations sur le bassin industriel adjacent. Parmi les récentes, celle d’une usine de frites de l’agro-industriel belge ­Clarebout, à Saint-Georges-sur-l’Aa (300 hab., Nord), à quelques kilomètres de Gravelines.

Chef de projet « développement durable aménagement et risques de la ville » à la mairie de Gravelines, Vincent ­Leuregans constate un intérêt de la population pour ces dispositifs, mais des difficultés à s’emparer de dossiers complexes.

« Ils se découragent assez vite, car les dossiers, qui sont aujourd’hui accessibles en ligne, sont pointus. Même s’il y a une partie “résumé non-technique”, censée vulgariser le sujet, ce n’est pas évident pour les habitants. » Une difficulté d’accès que mentionnent également les commissaires-enquêteurs dans leurs rapports finaux.

Sur une enquête publique de parc éolien dans les Deux-Sèvres, évoquée par le quotidien régional « La Nouvelle République », le commissaire-enquêteur a spécifié que « le dossier est très volumineux et détaillé [plus de 2 000 pages]. Une part importante de son contenu est difficilement assimilable pour quiconque n’a pas suivi l’évolution de son instruction ».

Miser sur le côté émotionnel

Les contre-exemples existent pourtant. A Sète (44 600 hab., Hérault), une enquête publique sur la ligne ferroviaire à grande vitesse entre ­Montpellier et Béziers a généré plus de 1 000 contributions. « C’était une vraie réussite, mais la participation dépend du sujet, il y a un côté émotionnel. Au contraire, notre enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale a rassemblé une très faible audience », analyse Jean-Guy ­Majourel, vice-président (DVD) chargé du développement économique de Sète agglopôle ­Méditerranée (14 communes, 126 400 hab.). Accessibilité, vulga­risation, publicité sont des pistes pour amener la population à s’emparer des enquêtes publiques.

Chou blanc dans les Deux-Sèvres Du 23 mai au 24 juin 2022, un projet d’extension d’élevage de volailles dans la commune de Vernoux-en-Gâtine n’a attiré aucun des 750 citoyens de la commune. Personne ne s’est en effet déplacé pour rencontrer le commissaire-enquêteur, dont les permanences tenues en mairie sont restées désertes. Contactée par « La Gazette », la municipalité de Vernoux-en-Gâtine n’a pas souhaité faire de commentaires sur cet échec. Les trois seules observations formulées sur ce projet, dont deux défavorables, l’ont été par des associations environnementales et un syndicat agricole. Dans son rapport final, le commissaire-­enquêteur note que « cette contestation, même réduite aux deux seules associations et au syndicat qui se sont exprimés, mérite d’être entendue. Pour autant, elle ne peut à elle seule constituer l’unique critère d’appré­ciation dans la détermination de l’avis qui va être rendu ».

