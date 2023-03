« Nous souhaitons faire annuler le Plan de protection de l’atmosphère »

La ville de Grenoble attaque l’Etat en justice pour son inaction contre la pollution de l’air. Elle a déposé un recours auprès du tribunal administratif, enregistré le 23 février, afin d’obtenir l’annulation du 3e PPA de l’agglomération grenobloise. Pour Laura Pfister adjointe à l’égalité des droits, les baisses d’émissions proposées sont insuffisantes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Qu’est-ce qu’un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) ?

Ce plan détaille les mesures réglementaires que l’Etat doit mettre en place dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants pour réduire les émissions des secteurs comme l’industrie, les transports, l’habitat, etc. L’objectif est d’abaisser les concentrations en polluants atmosphériques sous les valeurs limites fixées par l’Union européenne. Le 3e plan de l’agglomération grenobloise, pour la période 2022-2077, a été arrêté par le préfet de l’Isère le 16 décembre. Il a été soumis à une enquête publique et les ...