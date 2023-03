Un tableau de bord mutualisé structure la donnée et aide à la prise de décision

« Les questions à traiter par le secteur public local sont en pleine évolution »

Pascal Bellemin, président de l’Afigese

« Au sein des collectivités, la gouvernance de la donnée est devenue un enjeu majeur pour de multiples raisons : leur volume a explosé avec le développement du numérique, la réglementation a également fortement évolué – open data, RGPD, etc. – et le besoin de données est croissant car les problèmes et les questions à traiter par le secteur public local sont en pleine évolution. C’est notamment le cas de la transition écologique, pour laquelle les collecti­vités vont devoir piloter des politiques et des actions nouvelles, impliquant le recours à des études et des analyses assises sur des indicateurs et des données adaptées à ces objectifs.

C’est aussi un enjeu en matière de transparence, dans un contexte de défiance à l’égard des institutions. Tout ceci ne peut se gérer sans structuration. La gouvernance est dès lors essentielle et la force de la démarche du Grand Narbonne a justement été de penser cette gouvernance et de ne pas uniquement aborder la problématique technique de la collecte et du stockage des données. »