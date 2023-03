La rénovation énergétique des écoles, un chantier d’ampleur mené au pas de charge

Bâtiment

Publié le 06/03/2023 • Par Emmanuelle Picaud • dans : France, Innovations et Territoires

La Stratégie nationale bas carbone enjoint d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments d’ici à 2035, en particulier le parc des bâtiments publics. La rénovation énergétique des bâtiments scolaires bénéficie au confort à la fois des écoliers, des agents administratifs et des enseignants. Et à la planète. Cinq groupes scolaires ont été rénovés et un nouveau construit qui répond aux normes E+C- et mutualise les usages afin de limiter la facture énergétique.

Chiffres-clés Prestataires : groupement Eiffage pour les 5 rénovations et groupement BTP Bouygues pour la construction. Budget : 22 M€ pour la rénovation des 5 écoles dont 5,10 M€ de subventions. 15 M€ hors taxe pour la construction de l’école de Gouesnou.

(Brest métropole [Finistère] 8 communes, 212 900 hab.) Brest métropole mène de front depuis trois ans une importante opération de rénovation énergétique de ses écoles. Et pour cause : ces bâtiments, édifiés pour la plupart entre les années 50 et 70, sont des passoires énergétiques. Ils participent largement à faire grimper la facture de l’interco. « Ils représentent 32 % des surfaces bâties publiques occupées au sein de la métropole et 31 % de leurs dépenses énergétiques, soit une facture de 670 000 euros en 2019 », relève Christophe ­Calvarin, chargé de mission « transition écologique ».

La métropole a lancé en février 2019 la rénovation de cinq groupes scolaires : Lucie-et-Raymond-Aubrac, Quatre-Moulins, Kérargaouyat, Langevin et Hauts de Penfeld. A eux seuls, ces cinq établissements représentent une facture d’énergie de 130 000 euros par an.

Les travaux ont été menés en un temps record : commencés en décembre 2020 pour le premier groupe scolaire, ils se sont achevés en juillet 2022 pour le dernier. Le marché public, confié à la société publique locale Brest métropole aménagement (BMA), a été réalisé sous la forme d’un marché de partenariat de performance énergétique, ce qui a permis de gagner du temps lors de ­l’élaboration du cahier des charges.

Objectifs contractualisés

« Associer l’exploitation et la maintenance à la conception-réalisation nous a permis de limiter les phases de consultations avec le constructeur. Nous avons aussi pu contractualiser des objectifs de performance au sein du marché et y ajouter des pénalités et des intéressements si le groupement d’entreprises ne respecte pas ses engagements de performance énergétique », se félicite Christophe Billant, responsable de projet à BMA.

Les travaux ont consisté à isoler les façades extérieures à l’aide d’un isolant standard en polystyrène, à décaler les menuiseries et à combler­ les défauts d’étanchéité. Les systèmes de chauffage ont par ailleurs été adaptés en fonction des établissements. « Certains groupes scolaires étaient déjà raccordés au chauffage urbain, d’autres avaient des chaudières au fioul ou au gaz. Ces dernières ont été remplacées si elles dataient de plus de vingt ans. Et nous avons ajouté des sondes de température », ­poursuit ­Christophe ­Calvarin.

La métropole vise 37 % d’économies d’énergie en moyenne, soit une économie de 760 000 euros TTC espérées sur vingt ans, la durée du contrat. Le suivi des consommations sera effectué sur dix ans. Le marché prévoit aussi un volet de sensibilisation des usagers par le ­groupement d’entreprises.

Une seconde salve de rénovations de plusieurs établissements scolaires est en cours de ­planification, mais tous ne pourront pas être rénovés. C’est le cas de l’école de Gouesnou (6 300 hab.), qui « n’était pas rénovable à cause de problèmes d’amiante. De plus, la commune a vu sa démographie exploser ces dernières décennies et nous avions besoin de plus de salles. Un nouveau bâtiment a donc été construit dans le centre-ville pour la remplacer », explique ­Stéphane Roudaut, maire et vice-­président de la métropole.

Factures rentabilisées

Labellisé E+C- (attestant de la perfor­mance énergétique du bâtiment et de son niveau d’émissions de gaz à effet de serre), le bâtiment de 3 000 mètres carrés doit être livré en mars. Pour limiter les dépenses d’énergies, « les salles de repos sont orientées au nord car elles auront besoin de moins de lumière. A ­l’inverse, les salles de classe sont au sud avec des brise-soleil qui offrent de l’ombre l’été », détaille Gwenaël Roé, responsable commercial chez Bouygues Bâtiment grand Ouest.

Dans la même optique, une réflexion a été menée pour mutualiser des espaces et rentabiliser les factures d’électricité et de chauffage. « En dehors des périodes scolaires, les écoles ne sont pas utilisées. La commune a donc choisi d’ouvrir ces espaces le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires aux habitants et à d’autres publics, en particulier associatifs », poursuit Christophe­ ­Billant. Le réfectoire est sur un étage indépendant afin de permettre à des associations d’en profiter pour leurs activités. Le bâtiment comprend en outre une salle de spectacle indépendante de 87 places qui servira pour les représentations des élèves, mais aussi des manifestations culturelles.

D’autres espaces seront mutualisés, comme la salle informatique ou le gymnase. La cour de récréation sera également ouverte à l’atten­tion des familles en dehors des horaires scolaires. Une façon ingénieuse d’allier sobriété et économies­ publiques.

Contact : Christophe Billant, responsable du projet chez BMA, christophe.billant@brest-bma.fr

« Nous avons acquis des compétences, mais nous manquons d’indicateurs » « Nous avons commencé notre premier plan climat métropolitain en 2012. La rénovation énergétique des bâtiments y était une priorité. Nous nous sommes engagés sur la rénovation du parc privé de logements, mais nous atteignons 500 rénovations par an, alors que nos objectifs étaient de 1 500. Atteindre ce chiffre s’est avéré compliqué parce que c’est un patrimoine sur lequel la métropole n’a pas la main et que les dispositifs nationaux censés encourager les rénovations individuelles, comme MaPrimeRénov’, rencontrent un succès limité.Nous avons une marge de manœuvre bien plus importante sur les bâtiments publics, en ­particulier les écoles. Mais si nous avons désormais acquis de bonnes compétences en matière de planification, nous manquons d’indicateurs pertinents pour ­évaluer les objectifs que nous nous fixons. »