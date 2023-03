Un travail interne a rendu le site web accessible à tous

Numérique

Le département développe des solutions en interne pour garantir l’accessibilité du site internet aux usagers et protéger les données.

Chiffres-clés Moyens humains : 4 agents à temps plein accompagnés par un ingénieur et le délégué à la protection des données. Soit environ 5,5 équivalents - temps plein.

[Maine-et-Loire 818 300 hab.] Le Hashtag d’or 2022, décerné par l’Observatoire socialmedia des territoires et Cap’com, est venu récompenser un travail de longue haleine mené par les services du département de Maine-et-Loire, notamment sur l’accessibilité. « La loi de 2005 sur l’égalité des chances a donné les lignes directrices, explique ­Aline ­Kancel, designer web et intégratrice au sein du service « usages numériques et internet ». Il est obligatoire d’avoir une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et tout le monde doit pouvoir accéder au contenu du site internet. Tout ce que l’on met en œuvre va dans ce sens. »

Fin 2020, le département a commandé un audit pour évaluer son site au regard des critères du référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) et les résultats lui ont permis d’apporter quelques correctifs, et de gagner le ­Hashtag d’or.

Sécurité renforcée

Mais l’accessibilité n’est pas le seul cheval de bataille du service. Avec le délégué à la protection des données, il porte aussi une attention parti­culière à la sécurité et à la confidentialité des données. « En théorie, la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est en vigueur depuis 1978. En ­pratique, il y a une vraie sensibilisation sur ce sujet depuis 2010 », estime ­Grégoire ­Rondouin, développeur web.

Pour protéger les données des usagers, le service travaille à l’internalisation d’un maximum de ressources, en remplaçant, par exemple, Google Analytics par une solution hébergée en interne. « Cela répond notamment à une recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés [Cnil], de ne pas transférer les données à un tiers », indique Céline Pottier.

En février 2022, la Cnil a précisé sa position vis-à-vis des services de l’entreprise américaine : elle a mis en demeure un gestionnaire de site de ne plus utiliser Google Analytics estimant que « […] si Google a adopté des mesures supplémentaires pour encadrer les transferts de données dans le cadre de la fonctionnalité Google ­Analytics, celles-ci ne suffisent pas à exclure la possibilité d’accès des services de renseignements américains à ces données ».

Changement de pratiques

C’est la raison pour laquelle le service « usages numériques » a demandé à toutes les directions de ne plus utiliser Google Forms et a développé son propre outil. « Il y a eu un peu de grogne au début, reconnaît ­Céline ­Pottier, cheffe du service “usages numériques et internet”. Cela nécessitait un changement de pratiques. » Et le tout ne fonctionne que parce que « nous disposons des compétences qu’il faut en interne pour gérer ces chaînes de données », précise Grégoire Rondouin. Notamment grâce à la ténacité de la cheffe de service qui a défendu, trois ans de suite, la pertinence d’avoir un poste à temps plein de développeur, en justifiant chaque année son coût, comparé à celui d’une prestation externalisée. « Internaliser ces compétences revient trois ou quatre fois moins cher que de faire appel à un prestataire externe », assure Céline Pottier. C’est ainsi que, depuis 2015, le poste de développeur a été pérennisé.

Contact : Céline Pottier, cheffe du service « usages numériques et internet », c.pottier@maine-et-loire.fr

« La démarche est exemplaire, le sujet est vraiment pris en compte » « Pour le trophée Hashtag, il y a trois notes : écologique, au regard des émissions de gaz à effet de serre ; éthique, notamment sur le respect des données et l’accessibilité ; et de conformité web. Notre outil, Responsiweb, passe à la moulinette, automatiquement, les sites des collectivités tous les trimestres pour faire remonter cinq nominés par catégories. Ensuite, ces cinq sites sont soumis au jury. Pour la catégorie “département”, celui de Maine-et-Loire est arrivé premier, notamment sur la prise en compte de l’accessibilité, cela a été un vrai coup de cœur. Les normes d’accessibilité ont un impact fort sur le graphisme, ce n’est pas toujours une réussite, mais ce site parvient à concilier accessibilité et graphisme. Leur démarche est exemplaire, on voit que le sujet est vraiment pris en compte. »

