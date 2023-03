Des navettes électriques plébiscitées par Ajaccio

Depuis octobre 2021, la communauté d’agglomération du pays ajaccien fait rouler un nouveau modèle de navettes électriques, baptisé Cristal par son fabricant alsacien Lhor. Après plus d’un an de fonctionnement, le bilan est très positif.

La communauté d’agglomération du pays ajaccien (Capa) n’en est pas à son coup d’essai en matière de motorisation électrique pour son transport public. « Nous testons des navettes électriques depuis 2010. Nous avons déjà essayé trois autres modèles, avec différents constructeurs », confie Olivier Andreani, directeur des transports et de la mobilité. Et selon lui, il n’y a pas photo ; les véhicules Cristal de Lohr sont beaucoup mieux que leurs prédécesseurs, dont la Capa s’est d’ailleurs débarrassée. « Les modèles précédents tombaient souvent en panne. Les pièces mettaient du temps à arriver et cela nous coûtait très cher en maintenance », compare le directeur, qui salue particulièrement le service après-vente de Lhor, beaucoup plus performant. En outre, les véhicules ont aussi gagné en ...