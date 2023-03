Recherche directeur financier désespérément (1/3)

Ressources humaines

Publié le 28/02/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

La pénurie de candidats dans la fonction publique territoriale touche aussi le secteur des finances et le recrutement est d’autant plus difficile que les attentes sont très fortes. Trouver le professionnel et ensuite le garder est un exercice délicat. Et les petites collectivités sont les premières à être pénalisées. Premier volet d'une enquête qui en compte trois et seront publiés chaque mardi.

Depuis cinq mois, la commune de Jonzac (3 500 hab.) en Charente-Maritime recherche son directeur financier. Assister et conseiller les élus, assurer l’exécution et la prospective financière, participer à la définition de la stratégie, garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, faire la facturation, réaliser la gestion de la dette, animer une équipe… les missions détaillées dans l’annonce expliquent la difficulté à trouver « l’oiseau rare », le directeur financier. « Notre commune est la septième station thermale de France, nous avons un budget de 25 millions d’euros et quinze budgets annexes. Il n’est pas possible de se limiter à un profil de comptable », explique la directrice générale des services (DGS) de la commune, Virginie Martin. Pour Ludovic Vigreux, DGA et directeur des pôles « finances et moyens généraux » de la ville de Lievin (31 300 hab., Pas-de-Calais) et formateur finances au CNFPT et aux Inset de Dunkerque et Nancy, cette difficulté de recrutement est un fait qui s’explique en partie par cette complexité du poste. « Il faut tout autant être technicien que stratège et être prêt à fortement s’investir. »

Des professionnels courtisés

« Actuellement quatre cents postes de directeur financier sont en recrutement, ce qui revient à dire qu’une collectivité sur dix est concernée. Et si on élargit à tous les postes de gestion financière (de A+ à B) , ont atteint huit cents demandes », illustre Florent Noulette, senior executive manager chez Mickael Page. Pour le chasseur de tête, ce phénomène qui concerne tous les postes de catégorie A est lié au fait que les salaires ne sont pas assez attractifs. Dans le secteur des finances, les jeunes diplômés bac+ 5 en gestion financière des collectivités doivent passer un concours, une procédure de recrutement lourde qui dure en moyenne 18 mois. Lorsqu’ils sont contractuels, ils n’ont pas la même sécurité que dans le privé où on leur propose un CDI et un salaire plus élevé. « Notre territoire est pourtant attractif, estime la DGA de Jonzac mais rien n’y fait. Nous avons même fait appel à un chasseur de tête qui n’a pas eu plus de chance que nous. Le directeur financier qui devait partir a dû prolonger son activité dans le poste. »

Un risque réel pour les petites collectivités

Selon Pierre-Olivier Hofer , directeur associé du cabinet Exfilo, cette difficulté de recrutement est très forte pour les petites collectivités. Il arrive que les communes embauchent un salarié qui n’y connaît rien en finances et qui se forme ensuite. On nous demande de préparer le budget car les nouveaux directeurs n’ont pas encore acquis les compétences suffisantes. » Maurice Pollet, ancien DAF et élu local est depuis troisans, formateur. Il partage le même constat : « Je suis régulièrement consulté par des petites mairies qui ont des projets intéressants mais sont isolées. Comment un maire peut-il décider un investissement pour refaire son école de 3,5 millions d’euros sans avoir une prospective pour avoir de la visibilité sur son autofinancement et sa dette ? »

Pour Virginie Martin, la situation est grave. « Nous avons de très beaux projets à réaliser mais cette difficulté de recrutement est devenue plus handicapante que les moyens pour les financer. » Et Ludovic Vigreux de conclure : « l’absence d’un directeur financier, à l’heure où les préfectures se sont désinvesties et où les comptables publics sont souvent absents peut être inquiétante ».