Comment Strasbourg protège ses chauves-souris 

La ville et l’Eurométropole de Strasbourg appliquent, depuis 2017, des protocoles bien spécifiques lors d’abattages d’arbres en ville, de sorte que ni les chauves-souris ni les oiseaux nicheurs ne soient impactés.

Chiffres-clés Patrimoine arboré : plus de 80 000 arbres hors forêts et réserves naturelles.

C’est suite à un épisode surprenant que la ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont décidé de mettre en place un outil d’aide à la décision et à l’intervention concernant la gestion et l’entretien du patrimoine arboré. En 2013, dans le cadre du projet d’extension du Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, six platanes d’alignement, diagnostiqués sans enjeux faune, sont abattus. Un septième arbre gênant le chantier est coupé sans vérification préalable alors que sa cavité principale est habitée par environ 500 chauves-souris. « La plus grosse population de noctules (1) jamais recensées au niveau européen dans un seul arbre », insiste Adine Hector, responsable département écologie du territoire.

Préservation des habitats

Suite à cet événement malheureux, la collectivité s’est engagée à mieux prendre en compte cette espèce sur son territoire, à renforcer les actions de préservation des habitats et à mettre en place un protocole d’abattage des arbres. « Il a fallu étudier les différentes situations dans lesquelles on se trouvait au quotidien pour élaborer des diagrammes d’aide à la décision », explique la responsable. Trois protocoles ont été constitués selon le degré d’urgence : abattage d’arbres lors d’un programme d’entretien ou d’un projet d’aménagement du territoire, urgence simple de moins de trois mois et urgence impérieuse de moins de trois jours. « Le protocole le plus couramment utilisé est celui qui concerne l’abattage d’arbres pour raisons sécuritaires et sanitaires dans un délai de trois mois », affirme Roger Schreiber, responsable du secteur exploitation du département arbres.

Une des problématiques lors de l’élaboration de la charte a été de concilier les besoins des services techniques, qui se voient imposer un délai d’abattage, avec le cycle biologique des espèces. « L’hiver (hibernation) et l’été (mise bas, élevage et envol des jeunes) sont les périodes les plus sensibles pour les chauves-souris. Le printemps et l’automne sont les périodes de transit où les chauves-souris peuvent nicher dans les arbres mais il y a moins d’impacts si elles sont dérangées », précise Adine Hector. C’est pourquoi un contrôle préalable des arbres est nécessaire.

Vérification des arbres avant abattage

Un diagnostic visuel simple suffit si aucun habitat favorable aux espèces n’est observé. En cas de cavités, un diagnostic complémentaire avec des experts permettra de s’assurer qu’il n’y a pas d’espèces présentes. Par ailleurs, le manque d’anticipation de certains agents peut poser problème. « Ça a été le cas lors du chantier d’extension de la piscine de Hautepierre où il a fallu vérifier, le jour même où l’entreprise intervenait, les cavités des arbres à abattre », indique Adine Hector. Seul un arbre hébergeant deux ou trois petites chauves-souris a été abattu depuis la mise en place des protocoles d’abattage mais aucun cas de colonisation comme en 2013. « Sur le volet opérationnel et la mise en œuvre des protocoles, on peut donc affirmer que l’expérience s’avère bénéfique dans le sens où, dorénavant, il y a une vérification des arbres avant abattage et que la sensibilité des équipes semble accrue », conclut Adine Hector.

La charte a été coconstruite avec le Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace (Gepma), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Alsace, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) Grand-Est et le département du Bas-Rhin. Après une expérimentation en 2014-2015, elle a été validée en conseil début 2017. Les signataires, à savoir la ville et l’Eurométropole de Strasbourg, s’engagent à respecter ses préconisations en cas d’intervention sur le patrimoine arboré afin de protéger les chauves-souris mais également les oiseaux nicheurs. Des sessions de formation ont été organisées par les associations pour la prise en main des protocoles. Une réflexion est en cours pour adapter le protocole à la prise en compte des chauves-souris dans le bâti du fait de la problématique de massification de la rénovation énergétique des bâtiments.