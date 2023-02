Accueil

Pour le Conseil d’Etat, les efforts d’économies d’énergie sont d’intérêt général

Publié le 27/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actualité Club Techni.Cités, France, Jurisprudence, Jurisprudence

herreneck - Fotolia

Dans une décision du 24 février, le Conseil d'Etat a refusé, pour l'essentiel, d'annuler le décret du 5 octobre harmonisant les règles d'extinction des publicités et enseignes lumineuses. Surtout, il a reconnu que les efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique sont d'intérêt général, tout comme la protection de l'environnement et du cadre de vie.

