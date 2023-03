« Les JO, comme la Coupe du monde de rugby, doivent apporter un vrai plus à la population »

Equipements sportifs

Publié le 28/02/2023

Marseille accueillera en 2024 la flamme olympique et les épreuves de voile. Elle sera cette année ville hôte de la Coupe du monde de rugby. Deux événements dont la ville entend profiter pour booster ses équipements et sa pratique sportive. Explications avec Sébastien Jibrayel, maire adjoint (PS) au sport.

Le premier bâtiment de la Marina Olympique 2024 vient d’être livré. Marseille accueillera la flamme olympique. C’est un signal fort…

Oui, bien sûr. Nous voulons désormais être reconnus comme une ville sportive. Accueillir un tel événement, suivi par des milliards de personnes, est évidemment une très belle opportunité. Mais, nous devons être attentifs à l’héritage de ces Jeux olympiques.

Les JO, comme la Coupe du monde de rugby en 2023 (Marseille sera ville hôte du 8 septembre au 28 octobre, ndlr), doivent apporter un vrai plus à la population. Cela doit être pour nous l’occasion d’obtenir des financements publics et privés supplémentaires pour rénover nos équipements et améliorer les conditions de pratiques sportives des Marseillais.

Justement, Marseille accuse un retard colossal en matière d’équipements et de pratiques sportives…

Il y a en effet un vrai déficit d’équipements, auquel s’ajoute une fracture entre les quartiers nord, où il n’y a presque rien, et les quartiers sud, où il n’y a pas grand-chose. Dès mon arrivée en 2020, nous avons donc créé des liens avec l’Agence nationale du sport (ANS) et les fédérations sportives. Avec l’ANS, nous avons ainsi signé une convention portant sur 8 M€ qui nous a permis d’accélérer notre politique sportive.

Nous entendons aussi développer le partenariat privé, le mécénat. La Caisse d’Epargne va, par exemple, nous accompagner pour rénover ou construire des terrains de 3×3 de basket et ainsi développer la pratique du sport urbain. La Caisse d’Epargne nous aide à financer, mais la ville de Marseille reste propriétaire des terrains et décisionnaire des créneaux horaires.

Où en est-on de la rénovation des stades ?

Nous avons déjà bien avancé. Nous avons rénové en seulement deux ans et demi dix stades : on est passé de terrains stabilisés en terre -ce qui peut paraître incroyable dans la 2e ville de France !- à des terrains synthétiques 2e génération. Nous avons également rénové cinq gymnases qui, jusque-là, étaient inaccessibles au public vu leur état.

Nous avons par ailleurs pris un engagement sobriété énergétique avec un grand plan éclairage et le passage progressif en Led de nos équipements. En deux ans et demi, nous avons équipé vingt stades (sur 65). Lorsque nous sommes arrivés, il n’y en avait qu’un seul. Mon objectif est d’arriver à quarante à l’issue du mandat. Nous avons aussi équipés dix gymnases en LED. Au total, cela nous a permis d’économiser 446 000 par an sur notre facture électricité.

Et la rénovation des piscines ? C’est le gros point noir…

Nous manquons cruellement de bassins. Nous en avons 14 pour près de 900 000 habitants ! Cela équivaut à six m2 pour 1000 habitants et même 4 m2 dans les quartiers nord, alors que la moyenne française se situe entre 15 et 18… Il sera très difficile de combler ce retard. Nous avons trois projets : la réhabilitation de la piscine nord fermée depuis 2009, celle de Luminy dans les quartiers sud, fermée depuis 2008 et la création d’une piscine dans le centre-ville.

Nous essayons aussi et surtout d’optimiser les bassins existants. Contrairement à d’autres villes, nous ne fermons pas nos piscines, nous les ouvrons autant que possible, avec une température eau/air à 20 degrés. Nous avons recruté 28 maîtres-nageurs, ce qui nous a permis d’élargir les créneaux horaires.

Nous avons aussi lancé un dispositif unique en France : la gratuité pour les moins de 12 ans. Et nous avons étendu le dispositif « J’apprends à nager » qui existait dans une seule piscine à six piscines. D’ores et déjà, plus de 5000 enfants ont appris à nager grâce à ce dispositif absolument indispensable dans une ville où 35 % des enfants de moins de 12 ans ne savent pas nager.

Vous dites vouloir développer le sport de proximité. Comment ?

Nous développons sur l’ensemble de la ville tout un tas de dispositifs qui existaient dans les tiroirs mais n’étaient pas ou mal mis en œuvre, comme par exemple le sport santé senior avec des éducateurs spécialisés, le coach bien-être avec des séances de Pilate, de yoga, de CrossFit, gratuites ou à prix très modiques. Nous construisons des terrains 3×3.

Plus largement, nous voulons profiter de la Coupe du monde de rugby et des JO pour renforcer nos liens avec les structures associatives. Nous allons ainsi mettre le rugby à l’honneur cette année, et nous avons créé le premier complexe sportif dédié au rugby à Marseille, avec deux stades et un gymnase doté d’une salle de musculation.

Marseille, c’est l’OM bien sûr. Mais nous devons aussi valoriser d’autres sports. Nos efforts commencent à être reconnus puisque nous avons été sollicités pour déposer notre candidature au label « Ville active et sportive ».