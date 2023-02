Cnous et Crous : remboursement des cautions et des dépôts de garantie

Finances

Publié le 27/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels finances, TO parus au JO

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 du décret du 26 juillet 2019, les dépenses relatives au remboursement des cautions et des dépôts de garantie versés par les usagers des œuvres universitaires peuvent être payées par l’intermédiaire des régies d’avances instituées par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour les dépenses liées aux missions de ces établissements publics.