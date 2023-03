Transfert des routes nationales : les collectivités dans le brouillard

Routes

L’État a engagé le transfert de routes et autoroutes nationales vers les collectivités. Avec peu de succès puisque seuls seize départements et trois métropoles ont répondu favorablement. Et un nouvel acteur s’invite dans le jeu : les régions.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Voirie - réseaux