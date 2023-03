Cyberattaques : comment éviter le pire

Numérique

Publié le 28/02/2023 • Par Gabriel Thierry • dans : Dossiers d'actualité

Même si le nombre d’attaques semble s’être stabilisé en France en 2022, la cybermenace reste très forte. Les collectivités ne doivent pas baisser la garde et, au contraire, poursuivre leurs efforts pour élever leur niveau de sécurité.

Chiffres-clés 23 %

des attaques par rançongiciel ont visé des collectivités en 2022, selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

1 000

collectivités et admi­nis­trations doivent être auditées et conseillées pour leur cybersécurité d’ici à la fin 2023 dans le cadre des parcours de sécurisation du plan de relance

30 M€

de rallonge budgétaire ont été annoncés à l’automne par le ministre délégué Jean-Noël Barrot pour renforcer la sécurité informatique des entreprises et des collectivités.

Dans son panorama de la cybermenace 2022 publié le 24 janvier 2023, le cyber­pompier français, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), signale une chute de l’activité liée aux rançongiciels, ces programmes malveillants qui chiffrent des données pour extorquer une rançon. Enfin une bonne nouvelle dans le secteur très anxiogène de la cybersécurité ? Pas vraiment, du moins pas là où l’on pourrait la chercher.

« La menace informatique reste à un niveau très élevé et n’épargne plus personne », a averti, en début d’année, ­Vincent ­Strubel, le nouveau patron de ­l’Anssi.

Les collectivités ne sont pas épargnées : elles sont même la deuxième cible, en volume, après les entreprises, des attaques par rançongiciel. Une carte interactive mise en ligne par le réseau national de la mutualisation informatique et numérique, Déclic, témoigne de cette sinistralité (voir ci-contre). Alimentée par un travail de veille dans la presse courant sur les cinq dernières années, elle montre une France des collectivités constellée d’attaques informatiques.

Une sorte de pandémie mondiale

Au 20 janvier 2023, ce recensement signalait ainsi 5 régions, 7 départements, 8 métropoles, 23 intercos, 82 communes, 31 centres hospitaliers et 5 services départementaux d’incendie et de secours victimes d’une intrusion informatique. « En quelques années, il y a eu un changement de paradigme très rapide, ce qui explique que les collectivités ont eu du mal à réagir, décrypte ­Guillaume ­Chéreau, le préfigurateur du centre breton de réponse à incidents informatiques. On est passé d’un monde avec des risques faibles à une sorte de pandémie mondiale des cyberattaques. »

Pourtant, et là est la bonne nouvelle, cette cybermenace « peut être facilement évitée », remarquait ­Vincent ­Strubel. « Le cyber­attaquant est feignant, il va où c’est le plus simple, le moins protégé », résume, en effet, Eric Glace, le directeur « cybersécurité » de Seine et Yvelines Numérique. Dit autrement : si les pirates informatiques peuvent être des lions, pas besoin d’être un guépard pour leur échapper, il suffit de courir plus vite que les autres proies potentielles.

Des principes élémentaires à suivre

Mais pour y arriver, il faut d’abord respecter un certain nombre de règles de base, résumées dans le « Guide d’hygiène informatique » de l’Anssi, un classique de l’agence édité, pour la première fois, il y a dix ans. Des principes élémentaires, également détaillés dans les pages suivantes, qui peuvent réduire l’intensité d’une crise informatique. Et faire la différence, par exemple pour un hôpital, entre une dramatique entrave à l’accès aux soins et un « simple » problème de comptabilité pendant quelques jours.

Sale automne pour les collectivités Selon la veille du réseau Déclic quatorze d’entre elles et un h ôpital ont été victimes d’une attaque informatique entre septembre 2022 et la fin de l’année. Avec des conséquences très diverses. Au département de la Seine-Maritime, visé au début du mois d’octobre, on commence à respirer avec des capacités informatiques rétablies à 95 %. Mais en Seine-et-Marne, touché un mois plus tard, on vient seulement de remettre d’aplomb 40 % des systèmes d’information. Et on déplore l’équivalent d’un mois de perte de données. Le rappel qu’après les effets immédiats d’une crise cyber, la reconstruction de l’informatique peut s’étaler sur plusieurs semaines , voire mois.