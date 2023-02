Comment sont conçus les menus végétariens des cantines ?

Restauration scolaire

Publié le 27/02/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Source de gaspillage dans les cantines, les menus végétariens rencontrent un succès inégal selon les établissements. Comment sont-ils conçus ? Comment s’y prendre pour régaler les enfants ?

Dans la cuisine centrale des Marmites Volantes, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le matin, ça sent les oignons qui rissolent. À l’entrée, des bouquets d’herbes aromatiques attendent de parfumer les fonds de sauce. Ici, pas d’aliments préparés dans des pochettes plastiques et un minimum de surgelés. Une maraîchère de Beauvais (Oise) livre ses carottes à la légumerie. Depuis cinq ans que ses dirigeants se sont lancés dans la restauration collective, les fondateurs des Marmites Volantes n’ont quasiment pas changé leurs recettes, issues de leur succès en restauration commerciale (voir notre focus).

Dans les dix-sept écoles qu’ils desservent (soit 1100 repas/jour) – à vélo –, pas d’ultra-transformé, beaucoup de légumineuses, des cakes maisons, des lasagnes aux légumes rôtis… « Notre « best-seller » : la blanquette de haricots blancs, avec champignons, carottes à la crème et du riz », déclare Ariane Delmas. Une directrice d’école lui a rapporté que depuis qu’ils avaient fait appel à ses services, il y avait beaucoup moins de nourriture par terre… À croire que les enfants mangent.

Simplicité des recettes et des textures

Sur les quatre jours servis, un repas est végétarien sans œuf, un autre est végétarien avec œuf, un troisième avec de la viande et le dernier avec du poisson. Une alternative végétarienne quotidienne est proposée en plus. Le secret du succès de ses recettes ? Ariane Delmas parle d’une cuisine simple, « plus simple que ce qu’ils mangeaient précédemment », ajustée pour faciliter l’appropriation par les enfants.

« Par exemple, pour la poêlée de légumes, nous sommes passés à trois légumes au lieu de cinq, avec au moins un aliment réconfortant comme le maïs ou la carotte, pour qu’ils soient moins impressionnés ». Les crudités sont présentées séparées plutôt qu’en mélange, afin de bien différencier les goûts.

Les textures sont plus simples aussi : pas de sauce ou d’aliments non identifiable. Les haricots verts sont servis avec de l’huile d’olive et du sel, point. Les cuisiniers mettent aussi un point d’honneur à ce que l’alternative végétarienne soit aussi gourmande que le plat de viande ou de poisson du jour. C’est la sauce, alors travaillée, qui fera l’identité du plat, qu’il soit avec viande ou omelette.

Mais Ariane Delmas le sait, cette politique du fait maison pour les scolaires n’est pas adaptable aux grandes quantités. Sa cuisine de 315 m² peut monter jusqu’à 2500 repas/jour. Pour monter en volume, elle entend ouvrir une seconde cuisine, dans le Val-de-Marne et rester à une heure maximum des cantines qu’elle fait livrer à vélo, avec des livreurs salariés.

Dans les cuisines centrales de Rennes et de Nantes, ça mitonne aussi dans les labos, à la recherche des recettes végétales qui plairont, depuis cinq ou six ans déjà. Les cuisiniers ont été formés avec le spécialiste de la cuisine alternative Gilles Daveau et ils tentent d’adapter ses fondamentaux à leurs contraintes, c’est-à-dire, notamment, servir 15 000 convives quotidiens, à Nantes et 12 500 à Rennes.

Najah Bel Fekih, chef cuisinier et son équipe de recherche et développement de la cuisine centrale de Nantes, élaborent des plats, sur proposition de la diététicienne autour d’un nouvel aliment et/ou d’une nouvelle recette. « Sur les plats végétariens, le principal retour que nous avons, c’est le manque de variété », déclare Béatrice Buteau-Sauger, la diététicienne nantaise.

Test culinaire et discussion alimentaire à table

À Rennes, la nutritionniste Sandrine Garro déclare vingt recettes testées et approuvées. Dans les deux villes, les process d’élaboration-test sont à peu près similaires. Après avoir été goûté par l’ensemble des cuisiniers, le nouveau plat est testé à petite échelle dans un centre de loisirs, le mercredi. À Rennes, toujours, les animateurs font circuler une fiche sur la légumineuse ou le nouvel aliment, pour déclencher la discussion, puis font remplir un questionnaire aux enfants en fin de repas. Parfois, la diététicienne se déplace. Elle orientera les ajustements en cuisine au retour. Si le test est concluant, la recette sera testée grandeur nature, sur l’ensemble des tables, quelques mois plus tard… À condition de pouvoir obtenir les quantités suffisantes.

Le fait de travailler avec des produits locaux et de saison ajoute quelques difficultés d’approvisionnement. À Rennes, on note aussi la difficulté de la liaison froide, qui entraîne une perte de saveurs. Préparer la sauce aux haricots blancs sur place, grâce à un blender plus grand, est une solution envisagée – elle ne finirait pas en eau, dans la cellule de réchauffe, avec le poisson.

À Nantes, Najah Bel Fekih apprécie la créativité que lui demande ce travail : « Pour avoir visité d’autres cuisines centrales, je sais que nous avons une longueur d’avance à Nantes », estime-t-il. Mais les deux métropoles du Grand Ouest projettent d’agrandir leur cantine centrale. Cette créativité sera-t-elle encore possible alors ?