La gestion d’un parc auto et sa mutation vers l’électrique

Quelle collectivité locale ou établissement public ne possède pas de parc automobile ! Quelle que soit sa taille, cette flotte peut comporter différentes typologies de véhicules : deux-roues, tracteur, camion plateau, utilitaire, engin de nettoiement, de secours ou de travaux publics, etc. Les modes de gestion sont tout aussi variés : location plus ou moins longue, acquisition avec entretien externalisé ou en régie. La gestion du parc automobile a un coût financier important et fait aujourd'hui l'objet de questionnements car la maîtrise des dépenses devient un enjeu capital.

Rôle du gestionnaire

La bonne gestion du parc automobile repose sur la parfaite connaissance des véhicules et engins. En fonction de la taille de la collectivité, il convient de s’entourer d’une personne professionnellement compétente et qualifiée, bien formée aux enjeux de ce métier. Les compétences principales reposent sur l’anticipation et les capacités organisationnelles. Dans son rôle, le gestionnaire doit maîtriser les différents outils informatiques et bien entendu ceux de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) ; mais doit être aussi un bon communicant car il est amené à échanger avec l’ensemble des utilisateurs. À cela s’ajoutent les connaissances techniques et mécaniques essentielles au diagnostic et à la résolution de pannes et de gestion de la maintenance. Une compétence à ne pas occulter est celle de l’expertise juridique car, pour exercer son métier, le gestionnaire de parc automobile doit inévitablement maîtriser la réglementation en matière de transport tout en assurant une veille juridique permanente.

Diagnostiquer pour optimiser

Avant d’engager toute réflexion sur l’optimisation de la flotte, il est primordial d’établir un diagnostic des exigences, de connaître parfaitement son parc automobile et son mode de fonctionnement. Cet audit permettra de déceler les dysfonctionnements et d’en apporter les actions correctives. Le diagnostic permet aussi de déterminer le coût global du véhicule. En effet, le coût d’un véhicule ne se limite pas à sa simple valeur d’achat ou de loyer mais doit prendre en compte les coûts de fonctionnement :

carburants ;

assurances (cotisation et taux de sinistralité) ;

entretien et maintenance ;

renouvellement de pneumatiques (avec éventuellement pneus d’hiver) ;

financement et fiscalité ;

et les coûts de gestion interne le cas échéant.

D’autres questions peuvent se poser comme le fait de savoir si tel véhicule a besoin d’une carte grise.

Le gestionnaire s’attachera à ne pas surstocker, ni sous-stocker, car là encore les immobilisations ont un coût significatif pour la collectivité.

Réussir la mise en œuvre de sa gestion

Situation en régie directe

Bénéficiant d’ateliers et de structures pour la mécanique en interne, la gestion en régie est plus souvent rencontrée dans les structures communales moyennes à grandes mais aussi dans les conseils départementaux. Depuis le transfert des agents de l’équipement, les conseils départementaux ont souvent récupéré les anciens parcs départementaux de la DDE.

Alors comment réussir et optimiser sa gestion ? Une fois l’inventaire (exhaustif) établi, le gestionnaire pourra débuter le suivi et la mise en œuvre d’une maintenance préventive digne de ce nom. La combinaison des données d’inventaire intégrées à la GMAO va permettre la mise en œuvre d’une gestion précise. Il faut prévoir avant tout une mise en œuvre de visites semestrielles pour optimiser la réduction des pannes. Cette maintenance doit être combinée avec un système d’alerte temporel sur les visites périodiques (contrôles techniques, visites pollution, contrôle semestriel du levage et éventuellement les contrôles d’extincteur…). Les visites périodiques ne permettent pas d’atteindre le zéro panne qui est aussi conditionné par l’âge du parc ; mais elles en atténuent significativement le nombre. Cela permet d’éviter le « coup de feu » et permet aux équipes du garage de travailler dans des conditions moins stressantes. Le maintien d’un stock doit permettre d’éviter les ruptures d’articles et par conséquent le rallongement des délais de remise en service qui peuvent être néfastes aux équipes techniques et à l’ensemble des directions quant à leurs missions. Le gestionnaire s’attachera à ne pas sur-stocker, ni sous-stocker, car là encore les immobilisations ont un coût significatif pour la collectivité. Pour cela, le responsable du garage peut s’appuyer sur des accords-cadres à bons de commande qui favorisent une certaine souplesse dans les commandes de pièces, pneumatiques et consommables divers nécessaires au bon fonctionnement du service. Cet outil peut être assez lourd à monter car les références sont nombreuses et les « pièces constructeurs » risquent de ne pas avoir forcément un réseau de distributeur élargi. Mais cela laisse une véritable souplesse dans la passation des commandes si le bordereau de prix unitaire et bien préparé. Cela nécessite du temps et un véritable référencement pour être efficace. La remise sur catalogue (qui peut être intégrée au marché en tant que prix unitaire) permettra de pallier ce manque de référencement le cas échéant, tout en évitant de procéder à des avenants lourds dans le cadre des marchés publics.

La gestion directe requiert aussi des compétences de la part des agents de mécanique. L’objectif d’un service de gestion de flotte est d’organiser la plupart des prestations en interne, bien au-delà de visites de maintenance de routine. Changer un embrayage, une boîte à vitesses, une courroie de distribution ou même encore refaire un réseau hydraulique ne s’improvise pas. Former ses agents tout au long de leur carrière aux évolutions technologiques leur apportera plus d’aisance et de connaissance des nouvelles technologiques mécaniques notamment sur les véhicules électriques, qui requièrent des habilitations spécifiques.

Dans un même ordre d’idée, l’organisation du garage doit être rigoureuse et précise sur son aspect spatial. Elle doit aussi assurer la circulation des agents autour de leurs postes de travail en toute sécurité. Le nombre et la diversité des outils spécifiques ont un coût qui peut être important.

Afin d’éviter des renouvellements non programmés, il convient de les nettoyer régulièrement et de les stocker avec soin. Un garage bien rangé, c’est une flotte bien gérée !

Gestion par location

A contrario de la régie, d’autres collectivités et établissements publics choisissent plus facilement la gestion de longue ou courte durée. Ces institutions souvent « jeunes » ne sont pas dotées d’ateliers et locaux nécessaires à la maintenance en direct. C’est souvent pour cette raison qu’elles font le choix de l’externalisation de la gestion de la flotte. L’économie budgétaire n’est donc pas la seule raison du choix de la location car souvent le parc ne roule pas suffisamment pour que cette solution soit financièrement intéressante. Avec la location avec option d’achat (LOA), la collectivité fait l’acquisition des véhicules souhaités, dont l’usage sera contractualisé. Elle ne sera redevable que des loyers mensuels correspondants et devra respecter les termes du contrat. La LOA permet de racheter les véhicules à la fin de la période de location. Si la collectivité le souhaite, elle peut donc devenir propriétaire des utilitaires à défaut de les restituer en fin de contrat.

La location de longue durée (LDD) apporte une grande flexibilité. Si avec la LOA le preneur du contrat, doit respecter un forfait kilométrique fixe, la LLD permet de modifier cette condition en fonction des besoins. Elle intègre aussi l’entretien des véhicules loués. En optant pour la location de longue durée, les structures vont pouvoir lisser les coûts sur la durée de la prestation. Mais cela fera glisser les coûts du budget d’investissement vers celui de fonctionnement. Cette solution comporte d’autres avantages liés aux contraintes de maintenance car le gestionnaire n’aura pas à s’occuper des réparations et petite maintenance, ni de la revente du véhicule. Selon le contrat établi, il pourra bénéficier d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation. Cette solution est donc confortable pour les collectivités ne souhaitant pas investir ou ne disposant pas d’atelier de réparation. Mais elle comporte des inconvénients, notamment le coût de sortie de contrat. Une vigilance devra être apportée au dépassement kilométrique qui peut alourdir la facture en fin de contrat. Il convient de veiller à faire tourner les véhicules roulants pour équilibrer les kilométrages dans la flotte. La fin du contrat et la remise des véhicules peuvent être une étape délicate. Les coûts liés à l’état du véhicule peuvent s’envoler très vite pour la moindre rayure. La solution peut aussi consister à faire les réparations dans un établissement externe avant la restitution. Clairement, la solution en location facilite grandement la tâche de la collectivité tout en ayant un coût supérieur sur les charges de fonctionnement.

Mutualiser l'usage des véhicules dans les pools communs peut être une bonne méthode pour faire des économies.Généralement, ce genre de parc roule peu. Cela permet de l'utiliser plus intensivement.

Renouvellement du parc avec un programme pluriannuel d’investissement

Collectivités ayant opté pour l’acquisition

La gestion du renouvellement en programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) doit faire l’objet d’une attention particulière. En fonction des capacités d’investissement, il est recommandé de lisser le renouvellement des véhicules sur une période de cinq à sept ans, en s’appuyant sur le diagnostic de départ, mais aussi de différents indicateurs tels que les taux de pannes ou le nombre de passages au garage. Il faut prendre en compte la vétusté car l’utilisation des véhicules et matériels n’est pas égale pour tous. L’année de mise en circulation permet aussi d’établir une hiérarchisation du renouvellement. Les avantages du renouvellement pluriannuel sont de réduire les taux de pannes et par conséquent les charges de fonctionnement. Mais pas seulement ! Le niveau de FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ndlr), en fonction de la période de remboursement choisie (année N, N+1 ou N+2), permettra l’apport de crédit supplémentaire afin d’alimenter les lignes de recettes et par conséquent de réduire les coûts d’acquisition à terme.

Il faut aussi se poser la bonne question sur les reprises de véhicules anciens. Sur le sujet plusieurs pistes peuvent se dégager :

la vente directe par la collectivité après délibération de l’organe délibérant. Cette méthode permet de revendre directement par le biais d’un prix fixé ledit véhicule. Les règles de la vente sont identiques à celles de l’achat public, notamment sur la transparence et l’équité de traitement des candidats ;

la mise aux enchères par un commissaire-priseur.

Plus aisée que la vente directe, il convient de faire visiter par un commissaire-priseur les biens à vendre afin qu’il en dégage une estimation soumise à délibération. C’est une méthode souple, qui permet d’avoir de bonnes surprises sur le montant des ventes. Attention : il faut prévoir une délibération annuelle sur l’ensemble des biens vendus par la collectivité incluant leurs montants ;

Attention : un véhicule ne peut se vendre que s’il est à jour de son contrôle technique.

Faire évoluer et accompagner le changement de culture

Mutualiser l’usage des véhicules dans les pools communs peut être une bonne méthode pour faire des économies. Généralement, ce genre de parc roule peu : cela permet de l’utiliser plus intensivement. Cet élément repris dans le diagnostic initial doit amener à réfléchir sur le nombre de cartes grises, mais aussi sur l’organisation pratique de la mise à disposition. De nombreux services généraux gèrent les réservations des véhicules. Attention, il est parfois observé des réservations à la semaine, au mois, voire à l’année sans que les véhicules ne soient utilisés durant ces périodes. L’analyse de ces pratiques démontre un « esprit d’appropriation » qui n’est plus concevable aujourd’hui.

La mise en œuvre de règles d’utilisation et de réservation claires et précises doit, dès lors, accompagner de nouvelles pratiques plus rationnelles.

L’électrique reste à ce jour l’énergie la plus rentable même si le coût d’achat est supérieur par rapport à un véhicule classique.La gestion de la flotte automobile est aussi plus simple.

L’entretien d’un véhicule électrique est plus limité.

Assurance et sinistralité

Le coût des assurances pour les collectivités reste un poste de dépenses très élevé. D’autant que depuis plusieurs années les augmentations successives prennent de grandes proportions. Plusieurs raisons à cela. Le taux de sinistralité peut, dans certaines collectivités, atteindre des plafonds très impactants pour ces dernières. À tel point que les compagnies d’assurances en arrivent à ne plus vouloir prendre en charge les assurances de certaines collectivités ou se voient contraintes à des augmentations exponentielles des primes. À cela s’ajoutent les aléas climatiques qui viennent eux aussi grever le montant des primes d’assurances. Il convient de rappeler quelques règles d’usages. La présence d’un carnet de bord est obligatoire dans les véhicules. Il doit être renseigné à chaque déplacement.

Rappelons aussi que le code de la route impute à l’agent qui conduit le véhicule, les infractions et sanctions au moment où il conduit le véhicule. Des actions de sensibilisation peuvent être mises en place dans l’objectif de fédérer les équipes à ces sujets, mais aussi de responsabiliser tous et chacun aux bonnes pratiques d’utilisation des véhicules de services.

Ce que demande concrètement la loi d’orientation des mobilités La loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit pour les entreprises d’acquérir, lors du renouvellement annuel de leur flotte, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : de 30 % de ce renouvellement à compter du 31 décembre 2024 ;

de 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions devront représenter 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés par l’État, les collectivités et les pouvoirs adjudicateurs. Pour remplir cette obligation, les entreprises et collectivités peuvent acquérir des véhicules électriques, des hybrides rechargeables et des véhicules à hydrogène.

Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et loi d’orientation des mobilités

Les collectivités ont un devoir d’exemplarité sur une partie de leur parc, puisqu’en vertu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elles sont obligées d’intégrer une part de véhicules à faibles émissions à chaque renouvellement ou nouvelle acquisition dans un parc de plus de vingt véhicules.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), renforce ce cadre réglementaire. La LOM prévoit la neutralité carbone des flottes à compter de 2050. Cette loi concerne toutes les entreprises du privé et du public de plus de 50 collaborateurs et d’une flotte de plus de 100 véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Elle abaisse ainsi le seuil des entreprises qui étaient concernées par le plan de mobilité (PDM). Ce dernier, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, est en effet obligatoire pour tous les établissements de plus de 100 salariés sur un même site. Il vise à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements des salariés d’une entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. L’obligation concerne à la fois les véhicules légers, mais aussi les flottes de transports urbains.

Concernant la migration du parc automobile en électrique, il convient de s’appuyer sur les données réglementaires. La reconversion de la flotte automobile permet aussi aux collectivités de s’engager dans des enjeux sociétaux et environnementaux. Au-delà de l’aspect réglementaire, la collectivité enverra un signal fort à la population et participera à la réduction de plus de 75 % de ses émissions de CO2. Autre atout de taille, les véhicules électriques sont plus silencieux et contribuent à une meilleure qualité de vie pour les citoyens.

Pour les administrations qui font le choix de l’acquisition, il faut budgéter de manière pluriannuelle les dépenses à l’instar d’un renouvellement classique. Celles qui souhaitent aller plus loin dans la mise en œuvre de ce programme pourront, bien entendu, passer certains engins tels que ceux de nettoiement à l’électrique. Toutefois, les coûts d’investissement sont 30 à 40 % plus élevés.

Cependant, les charges d’électricité risquent de freiner les collectivités à s’engager dans cette démarche. L’acquisition et le développement d’un parc de véhicules à faibles émissions pour le secteur public peuvent paraître insurmontables. Cela nécessite l’installation d’infrastructures et de points de recharge situés sur des sites ou dans des locaux positionnés de manière stratégique. L’électrique reste à ce jour l’énergie la plus rentable même si le coût d’achat est supérieur par rapport à un véhicule classique. Recharger un véhicule électrique est quatre fois moins cher que de faire un plein d’essence.

La gestion de la flotte automobile est aussi plus simple. L’entretien d’un véhicule électrique est plus limité. Il faudra adapter les locaux des garages en fonction des normes électriques liées aux véhicules. La formation à la mutation d’un tel parc demandera aussi du temps et des habilitations spécifiques aux agents en charge de la maintenance et un outillage spécifique. Utiliser une énergie plus propre permet d’économiser sur le coût du carburant.

Aides possibles

Une entreprise publique pourra bénéficier d’aides telles que celle du bonus écologique de la prime à la conversion. Pour cette dernière, il s’agit surtout de la typologie du véhicule à reprendre.

En fonction de son type d’énergie ou du type de véhicule, les primes à la conversion ne sont pas forcément identiques. Les montants sont variables selon les dispositifs financiers de l’État et des collectivités locales telles que les régions ou les départements. Il conviendra au moment voulu de solliciter ces aides, d’en faire une analyse précise, car les dispositifs sont très variables et changeants d’une région à l’autre. À titre d’exemple, pour une voiture électrique de type particulier, les montants d’aides selon les éléments du moment sont de 27 % du montant du prix d’acquisition dans la limite de 3 000 euros. Pour un véhicule de type camionnette, ce montant est de 40 % dans la limite de 4 000 euros.

Conclusion

Bien que la réglementation sur la mutation du parc automobile électrique incite les collectivités à muter leurs flottes de véhicules à très faibles émissions de CO2, il convient de veiller à programmer de manière pluriannuelle les acquisitions. La recherche de financement reste aux vues des surcoûts de cette mutation un moyen d’amortir la hausse des tarifs d’achat. Une veille sur les dispositifs d’aides est donc nécessaire et permettra l’optimisation.