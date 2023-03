Planifier le travail de ses équipes opérationnelles de régie (2)

Dans la première fiche (réf. 09/24), nous avions posé le cadre de l'usage des outils de planification d'une équipe de régie, pourquoi il était utile d'en mettre une en place et quelques bases méthodologiques pour le faire. Cette seconde fiche complète la première et approfondit le sujet avec des éléments concrets pour élaborer efficacement une planification du travail dans votre équipe. Vous y trouverez des conseils pratiques pour vous aider à réussir rapidement cette mise en place.

Dans la première fiche, nous avions introduit la notion d’ordonnancement et les points sur lesquels il faut veiller pour prioriser efficacement le travail de son équipe. D’autres points sont à prendre en compte pour maximiser la capacité à faire de son équipe de régie.

Connaître son équipe, un préalable

Pour bien planifier, il faut d’abord bien connaître son équipe, ses forces et ses faiblesses. On ne donnera ainsi pas le même temps pour un jeune apprenti et un agent expérimenté. Il sera important de connaître aussi les contraintes médicales qui empêchent tel agent de réaliser telle action. On fera aussi attention à l’agent qui n’a pas de permis de conduire et qui sera ainsi moins autonome. Ensuite, il faudra anticiper quelques préalables : les fournitures ...