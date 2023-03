Première année plutôt réussie pour la Conférence des financeurs du sport du Centre-Val-de-Loire

Gouvernance territoriale du sport

Il y a juste un an, la Conférence régionale du sport du Centre-Val-de-Loire était la première de France à se doter d’une instance de coordination des financeurs du sport sur son territoire, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités, des acteurs du mouvement sportif, ou de ceux du monde économique et social. Point majeur du bilan de cette année : les membres de cette instance sont restés présents et motivés, et demandent à être mieux outillés pour continuer à collaborer ainsi.

Le 2 mars, réunie en plénière, la Conférence régionale du sport (CRDS) du Centre-Val-de-Loire célèbrera le premier anniversaire de sa Conférence des financeurs (CDF). Créée le 28 février 2022, soit 13 mois seulement après la constitution de la CRDS, celle-ci a été la première en France de ces instances territoriales chargées, au plan régional, de répartir les enveloppes de l’ ANS et d’associer d’autres partenaires à certains projets, sur la base du Projet sportif territorial (PST).

La CDF du Centre-Val-de-Loire compte 32 membres, issus des quatre collèges de la CDRS (État, collectivités, monde sportif, acteurs économiques et sociaux) qui, elle, en a 44. L’un de ces derniers, Mohamed Moulay, vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire, témoignait début 2022, en attendre beaucoup : « C’est cette instance qui mettra en place la logique de co-financement. »

Un an après, le pari semble à première vue réussi pour cette CDF où ont été prolongées les commissions thématiques ayant élaboré le PST : « Ce choix a permis de maintenir la motivation des acteurs, dont la fréquentation des instances n’a pas faibli, assure Rodolphe Legendre, de la Drajes . Ils peuvent ainsi traduire dans un volet opérationnel ce qu’ils ont produit. »

« Une vraie logique dans les politiques sportives »

Selon lui, le fait d’avoir « des membres très terrain a pu jouer aussi, de même que les habitudes de collaboration des collectivités de cette région « épargnée » par la réforme territoriale. « C’est notre force, confirme le président de cette conférence des financeurs, Francis Cammal, maire de Gien et vice-président du conseil départemental du Loiret, et nous avons aussi appris cette année à collaborer avec les acteurs économiques. »

À l’issue de cette année de fonctionnement, il estime que la CDF « permet d’apporter une vraie logique dans les politiques sportives des différents acteurs et d’éviter que l’on se marche dessus ». Ainsi, un tiers des 56 projets d’équipements de proximité soutenus sont co-financés. « Au départ, la CDF ne faisait que traiter la répartition des subventions ANS, confirme Rodolphe Legendre, mais, au fil de l’année, on a vu un conseil départemental venir apporter un co-financement, puis un deuxième. L’idée, à présent, est que les communautés de communes viennent soutenir tel ou tel projet répondant aux enjeux qui sont les leurs. »

Pour aller plus loin dans le retour d’expérience, la plénière du 2 mars, puis un événement sans doute organisé en avril, doivent être une occasion d’expression des élus locaux, clubs sportifs, sous-préfets, etc., sur cette nouvelle instance. « Nous voulons les entendre, assure Rodolphe Legendre, leur demander si l’administratif n’a pas pris trop d’ampleur, s’ils ont vécu un parcours du combattant pour se faire financer, s’ils voient des pistes d’amélioration… »

Appels à projet et pré-études

Mais d’ores et déjà, les membres de la CDF et son équipe technique d’animation ont établi le bilan de leurs choix de fonctionnement. « Comme nous n’avions pas de référence sur la méthode, nous avons décidé de lancer un appel à projet pour chacune des trois enveloppes de l’ ANS que sont l’aide à l’emploi, la prévention des noyades et aisance aquatique, et enfin les équipements structurants, explique Francis Cammal. Mais pour celle issue du plan national 5000 équipements de proximité, nous avons lancé trois appels à projet successifs, ce qui s’est avéré une erreur car il n’y avait plus assez de crédits pour les 2e et 3e vagues. » La solution trouvée a été de donner la priorité aux territoires carencés et, pour la suite, ce thème fera, lui aussi, l’objet d’un seul appel à projets.

Autre choix, encore : faire passer en CDF la totalité des demandes de financement, quand d’autres régions ont choisi de n’y étudier que ceux portant sur les montants les plus élevés. Un choix rendu possible par une pré-étude des dossiers au niveau départemental (par les services de l’État ou du conseil départemental), explique Francis Cammal : « Cette première lecture permet de ne présenter en CDF qu’une synthèse de chaque projet, précise-t-il. Par ailleurs, une cartographie de la région nous a permis de visualiser facilement les territoires carencés à privilégier pour un bon maillage du territoire. »

Besoin de ressources

De ce fait, étudier tous les projets en CDF est « faisable », rapporte la Drajes , qui ajoute cependant : « Mais cela prend énormément de temps, plus que ce que nous craignions. » S’il ne remet pas en cause ce choix mobilisateur, il estime qu’il faudrait renforcer l’équipe technique. Autre élément de bilan : les élus membres de la CDF se sont avérés demandeurs de formation, pour être mieux capable de décider des priorités. « Savoir sur quelle enveloppe on prend pour tel projet, c’est un vrai choix stratégique », observe Rodolphe Legendre.

Les collectivités à la tête de trois des cinq premières conférences des financeurs La Gazette a demandé à l’ ANS un point sur la mise en place des conférences des financeurs. Selon ses éléments, à mi-février, cinq étaient installées, toutes en 2022 : celle du Centre-Val de Loire le 28 février, celle d’Île-de-France le 10 mars, celle d’Auvergne-Rhône-Alpes le 5 juillet, celle de Nouvelle-Calédonie le 10 octobre et celle des Pays de la Loire le 19 décembre. Les prochaines dates fixées sont le 15 mars 2023 pour le Grand Est, le 21 mars pour Paca, fin mars (à préciser) pour la Guadeloupe et le 11 mai pour la Bretagne. Parmi celles qui sont installées, celles du Centre-Val de Loire, d’Auvergne-Rhône-Alpes et des Pays de la Loire sont présidées par des représentants des collectivités, tandis qu’il s’agit d’un membre du collège « monde économique » pour celle d’Île-de-France et d’un représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit systématiquement d’un président différent de celui de la CRDS, même si le décret du 20 octobre 2020 régissant les CRDS « ne prévoyait pas d’obligation, explique Anne-Lise Titon, conseillère en charge des territoires à l’ANS. Nous n’avons pas non plus proposé de préconisations, exceptée celle de pouvoir mettre en place un lien formel entre les deux instances pour permettre une coordination efficace. Cela se traduit en général par un bureau commun ».

