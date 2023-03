La comptabilité écologique fait des émules

Finances locales

Publié le 03/03/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Perçue comme un levier potentiel des transitions, la comptabilité écologique arrive dans les collectivités. Parmi les modèles de compta­bilité écologique, CARE, pour « ­Comprehensive Accounting in Respect of Ecology », tient la rampe auprès d'elles.

Après les entreprises, la sphère locale ­s’empare des réflexions menées depuis les années 70 sur la ­comptabilité écologique. Une poignée de collectivités lancent des expérimentations en partenariat avec une chaire dédiée à la comptabilité écologique portée par AgroParisTech, les universités Paris-Dauphine et de Reims, l’institut Louis-Bachelier et le département « économie et société » du collège des Bernardins. Ou avec la 27e Région, cette association pionnière qui réfléchit à l’innovation dans les territoires à partir de l’observation des usages de terrain. ­France Urbaine y a dédié un groupe de travail.

Tous y voient un levier de réflexion et d’action pour ­accompagner ou accélérer les transitions. « L’objectif est d’explo­rer comment la ­comptabilité permet d’être plus responsable de ce qu’une collectivité crée et produit, de prendre la mesure de son impact en ­considérant comme des dettes ce que l’on dégrade et de ­compter ce qui compte vraiment, tels les capitaux naturel et humain », résume ­Xavier ­Perrin, directeur du projet « communs » à la municipalité écologiste de ­Grenoble, qui accueille un doctorant sur le sujet (lire ci-dessous).

Profonde transformation

La ­comptabilité écologique est censée être une démarche profondément transformatrice. « La ­comptabilité se définit comme l’architecture des activités menées et permet de ­construire un “plan de ­compte” qui donne un squelette à l’admi­nistration. Son enjeu est, par ­conséquent, de repenser les activités et l’orga­nisation d’une collectivité à l’aune d’une certaine lecture socio­environnementale », décrit ­Alexandre ­Rambaud, ­coresponsable de la chaire. Parmi les modèles de compta­bilité écologique, CARE, pour « ­Comprehensive Accounting in Respect of Ecology », tient la rampe auprès des collectivités. « Ce modèle se veut un cadre ­conceptuel et ­méthodologique pour développer une comptabilité alignée sur des enjeux de préservation des bons états écologiques des milieux naturels et de l’intégrité physique et psychique des êtres humains », décrypte La 27e Région.

L’application de ­CARE aux collectivités pose cependant question. « Le bilan ­comptable n’existe pas sous la même forme que celui des entreprises, ce qui ­complique l’exercice, décrit ­Alexandre ­Rambaud. Mais la logique est la même : ­CARE défend une vision ­comptable qui ­consiste à assurer la subsistance de l’organisation et l’étend à des ressources non financières, en ­l’occurrence, humaines et naturelles, dans l’esprit de savoir a minima comment les préserver. » ­Grenoble a commencé son expérimentation, Clermont-­Ferrand et le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine devraient lui emboîter le pas. Mais les autres collectivités ne se ­bousculent pas.

Période peu propice

Après une phase d’­enquête collective qui a abouti à une cartographie des enjeux et méthodes identifiées et des trajectoires possibles, La 27e Région cherche des collectivités candidates afin de poursuivre son programme « nouvelles mesures » sur le rôle des outils de gestion budgétaires et ­comptables face aux enjeux de « redirection » écologique et sociale.

« Dans un ­contexte d’inflation et de recherche de sobriété, les collectivités territoriales connaissent une période difficile qui n’est pas propice à des expérimentations vues comme ­complexes puisqu’il s’agit d’imaginer des conventions-cadres, de redéfinir les relations à leurs partenaires, de tester de nouveaux documents budgétaires et de dialogue de gestion, de travailler sur les fiches de poste… » ­reconnaît Jean ­Laudouar, chef de projet à La 27e Région. Malgré l’urgence climatique, ­Alexandre ­Rambaud défend l’idée de prendre le temps d’expérimenter : « Il s’agit d’être efficace et non pas seulement de diminuer son anxiété. »

« Nous expérimentons une méthode sur une école et une identité à préserver, l’eau » Victor Counillon, doctorant en Cifre (convention industrielle de formation par la recherche) à la ville de Grenoble (158 200 hab.) « Mes travaux de thèse, démarrée en avril 2022, portent sur l’expérimentation de la compta­bilité environnementale et sociale à la ville de Grenoble. Deux cas d’étude ont été retenus. Le premier concerne une école et y identifiera les actions de préservation et d’évitement [de toute atteinte à l’environnement, ndlr]. Le deuxième part d’une identité à préserver : l’eau. L’objectif est d’analyser comment CARE se décline au niveau de la commune, où s’arrête le périmètre de ses responsabilités et où commence une comptabilité “écosystème-centrée” qui étudie quels acteurs contribuent à préserver ou à dégrader [la ressource, ndlr] et comment ils se coordonnent. Nous nous appuyons sur le Cercle des ­comptables environnementaux et sociaux, un groupe d’étude autour du CNFPT et d’une dizaine de collectivités. »

