12 millions d’euros pour soutenir le commerce rural

Développement économique

Publié le 24/02/2023 • Par La Rédaction • dans : France

CC BY 2.0-DIRECTION CENTRE-VILLE

12 millions d’euros seront consacrés en 2023 à « la reconquête du commerce rural », via des aides à l’installation. Le détail du dispositif qui s’ouvrira le 1er mars aux porteurs de projets. Lire cet article sur le site web de nos confrères du Courrier des maires.

La ministre déléguée chargée des PME, du commerce et de l’artisanat, Olivia Grégoire, avait longuement développé devant les députés le 1er février dernier les ambitions de l’exécutif pour soutenir l’installation et la préservation des commerces en milieu rural. On connait désormais l’ampleur de l’effort de l’Etat en ce sens, le ministère ayant détaillé ce 23 février les enveloppes prévues en ce sens.

En tout, ce sont 12 millions d’euros qui ont été provisionnés pour 2023 afin de soutenir « l’installation en ruralité de commerces sédentaires multi-services ainsi que de commerces itinérants permettant de desservir plusieurs communes rurales, avec des aides à l’investissement pouvant aller jusqu’à 80 000 € par projet » dans le cas d’un projet pouvant cumuler les trois types d’aides à l’investissement, les dépenses de fonctionnement et de constitution de stocks de consommables et de marchandises étant exclues.

Les commerçants itinérants également soutenus

Pour les commerces sédentaires, « l’acquisition des locaux et les travaux relatifs à la remise en état du local » pourront être pris en charge à hauteur de 50 % dans la limite de 50 000 €. Pourront s’y s’ajouter 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, avec une possible « majoration à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable, ou un caractère innovant dans son modèle économique : circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local, expérimentation d’un lieu de collecte mutualisé pour les commandes numériques… »

Pour les commerces non sédentaires, la contribution est fixée à 50 % des dépenses d’investissement, « essentiellement l’acquisition d’un véhicule professionnel de tournée », dans une limite de 20 000€.

Le futur commerçant pourra également bénéficier d’un chèque de 5 000€ maximum « pour les prestations d’accompagnement auxquelles il pourrait recourir afin de concevoir, mettre en œuvre et faire vivre son projet »(…)

