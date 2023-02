À Nantes, solidarité métropolitaine pour une piscine intercommunale

Piscines

Publié le 24/02/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Face à l’impossibilité financière d’une intercommunalité de faire aboutir un projet de piscine, Nantes Métropole a pris le relais : elle a déclaré le futur équipement, d’intérêt métropolitain pour en assurer la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation. Après quelques tensions en conseil communautaire…

C’est l’histoire d’un serpent de mer qui a définitivement sorti la tête de l’eau… Il y a quatre ans, après moult réflexions et alors qu’un terrain était identifié, un projet de piscine intercommunale dans le sud-ouest de Nantes Métropole était enterré, faute de moyens financiers. Porté par sept communes (Bouaye, Brains, Le Pellerin, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne et Saint-Léger-les-Vignes), il renaît aujourd’hui, sous l’impulsion de Nantes Métropole qui vient de déclarer d’intérêt métropolitain, cette future piscine. « Une première, a confié Johanna Rolland, sa présidente (PS). Nous faisons jouer la solidarité pour permettre aux 4 000 enfants de ces communes d’apprendre à nager. »

De façon concrète, cela signifie que « la métropole dans son ensemble, en assure la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation ». Donc, aussi bien les coûts d’investissements d’environ 10M€ pour cet « équipement simple et sobre » – comme l’a qualifié Fabrice Roussel, premier vice-président en charge notamment de l’économie – comportant un bassin de 25 mètres et six lignes d’eau et un bassin d’apprentissage, que les coûts de fonctionnement estimés à 800 000€ par an. Et de poursuivre : « Les sept communes participeront au financement à travers le paiement des créneaux qu’ils utiliseront pour leurs écoles » : 90 au total pour le nombre de classes du premier degré et 81 classes du second degré. Quant au transport, il sera mutualisé entre elles.

Remous en conseil…

Cette piscine « à vocation scolaire et associative donc » sera implantée à Bouaye ; ville la plus peuplées des sept (8 350 hab.) et qui met à disposition la parcelle. Son maire (DvG) Jacques Garreau est soulagé : « Nous avons travaillé sur ce dossier durant des années, en réalisant des études de faisabilité, à deux communes puis à quatre, à six, à sept. Mais à chaque fois, nous nous heurtions à l’impossibilité de supporter la construction et le déficit annuel d’exploitation : autour de 800 000€ par an, intégrant le remboursement des emprunts. Cette proposition volontariste et solidaire de la métropole marque la fin des espoirs déçus. »

Cette zone blanche sera donc enfin dotée en piscine à horizon 2028, année qui signera la fin du recours aux bassins mobiles pour trois d’entre elles. « Des bassins que nous sommes obligés de vider à la fin du temps scolaire pour les remplir à nouveau en septembre… avec toutes les questions de la ressources en eau que cela pose », se désole Jean-Claude Lemasson, maire (DvG) de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Lequel rappelle les contours : « Ce sera uniquement un bassin de nage, sans espace ludique, dans un esprit de sobriété financière et énergétique », dont la gestion pourrait être confiée à un délégataire de service public (DSP).

« Mais est-ce que ce bassin dépourvu de prestations ludiques intéressera une société privée », a interrogé Laurent Turquois, maire (DvD) de Saint-Sébastien-sur-Loire en Conseil métropolitain, le 10 février dernier. Un Conseil au cours duquel l’opposition s’est montrée offensive. « Où résident les enjeux métropolitain de ce projet ? Je ne les vois pas », a lancé Rodolphe Amailland, maire (LR) de Vertou qui a évoqué « une politique de guichet incompréhensible ». Et d’ajouter : « Où se trouve l’équité avec les communes qui financent seules leur équipement aquatique ? » Au final, la délibération a été adoptée à la faveur de 72 voix « pour » et 26 « contre ».