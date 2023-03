Un demi-milliard d’euros pour les collectivités et l’écologie

Financements

Publié le 02/03/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour peu que leur projet ne dépasse pas 25 millions d’euros, les collectivités de toutes tailles peuvent désormais solliciter les fonds européens, dans le cadre d’une nouvelle ligne de financement à long terme proposée par la Caisse des Dépôts et la Banque européenne.

500 millions d’euros de plus pour la transition écologique, et ce sont les petits projets qui vont en bénéficier ! La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque des territoires (Caisse des dépôts) ont débloqué, le 26 janvier, une nouvelle ligne de financement qui permettra aux collectivités de mener à bien « des investissements de petite et moyenne taille. » Bien que les petits projets soient le plus souvent portés par les petites collectivités, la taille de ces dernières ne sera pas déterminante pour l’attribution d’un financement.

Favoriser la transition écologique des territoires

Déjà mis en place en 2015, 2019 et 2020, ce dispositif a permis de distribuer 2,8 milliards d’euros au secteur public français et le quatrième volet s’inscrit dans la continuité, avec « un engagement renforcé en faveur de l’action climatique, puisqu’au moins la moitié de son montant sera consacré à des projets contribuant à lutter contre les effets du réchauffement climatique ou à en atténuer les effets », soulignent les deux banques. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, assure que ce financement favorisera « des équipements publics plus verts et plus durables, qui contribuent très concrètement à la transition écologique dans les territoires ».

Pour Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, ce partenariat permet l’accès aux financements européens à « toutes les collectivités françaises afin de les accompagner dans les défis de la transformation écologique. » Et, plus concrètement, de soutenir sur le long terme, « l’efficacité énergétique des bâtiments et la rénovation urbaine, les réseaux d’eau et d’assainissement, l’éducation, les mobilités douces et les transports publics propres. » Directeur des prêts de la Banque des Territoires, Kosta Kastrinidis, souligne que « dans la continuité de l’offre existante, ces prêts permettent d’accompagner l’investissement dans des projets de petites ou moyennes tailles (jusqu’à 25M€) sur des thématiques essentielles comme les transports propres, l’énergie, la gestion des déchets, la biodiversité, la construction performante et la rénovation thermique des bâtiments publics ».

À titre d’exemple, l’enveloppe précédente a permis, de financer l’interconnexion de trois réseaux d’eaux à Carentan (Manche) ou la réhabilitation thermique d’une école maternelle en Bourgogne Franche-Comté. Pour solliciter un financement, les collectivités doivent contacter la direction régionale de la Banque des Territoires.