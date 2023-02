Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Sécheresse : les pouvoirs publics face à une situation exceptionnelle

Eau - Climat

Sécheresse : les pouvoirs publics face à une situation exceptionnelle

Publié le 24/02/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : A la une, actus experts technique, France

Agence de l'eau

Devant une situation d’une gravité inédite, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a été particulièrement ferme, lors du comité d’anticipation sur les risques de sécheresse, qui s’est réuni le 23 février. Il demande plus de sobriété pour tous et incite les préfets à prendre des arrêtés "sécheresse" sans attendre.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Eau - assainissement