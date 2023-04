À Perpignan, la police municipale harcèle les dealers

Trafic de drogue

Publié le 28/04/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions, Retour sur expérience prévention-sécurité

La police municipale de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a fait de la lutte contre le trafic de drogue l'une de ses priorités. Sa méthode ? Harceler les clients et les consommateurs, dans le cadre des pouvoirs de police du maire.

Sur le papier, la lutte contre le trafic de drogue incombe aux forces de l’ordre nationales, et non aux polices municipales. À Perpignan (Pyrénées-Orientales) pourtant, la police municipale a décidé de s’attaquer elle aussi à ce fléau qui mine la vie des habitants de très nombreux quartiers de la ville. Comment ? En pratiquant une politique de harcèlement à tout va sur les dealers et les consommateurs, dans les limites des pouvoirs de police du maire.

En mars 2021, la PM a ainsi créée en son sein le Gost (groupe opérationnel de soutien tactique), une unité de huit hommes et une femme dotée de moyens lourds (gilets pare-balle et casques lourds, tireur flashball dans chaque véhicule, etc.), qui se consacre quasi exclusivement à deux missions : la lutte contre le trafic de drogue et, lorsque ...

